Rekordní počet poprav. V Íránu loni oběsili nejvíce lidí od roku 1989

V pondělní společné zprávě organizace varovaly, že úřady mohou vzhledem k lednovým protirežimním protestům a jarní americko-izraelské válce proti Íránu přistoupit k ještě rozsáhlejšímu využívání trestu smrti.
Všechny popravy byly provedeny oběšením, téměř výhradně uvnitř věznic. Přesto se v roce 2025 ztrojnásobil počet veřejných poprav, kterých bylo 11. Organizace IHR, která případy poprav shromažďuje, vyžaduje potvrzení každého případu ze dvou různých zdrojů. O většině poprav přitom úřady či oficiální íránská média neinformují, v pondělí zveřejněné údaje je proto nutné považovat za „absolutní minimum“ poprav provedených v roce 2025.
„Trest smrti je v Íránu využíván jako nástroj útlaku a represe, přičemž etnické menšiny a další marginalizované skupiny jsou mezi popravenými zastoupeny nepřiměřeně vysokým poměrem,“ uvedl ředitel ECPM Raphael Chenuil-Hazan. Mezi popravenými je vysoký počet Kurdů ze západu země a Balúčů z jihovýchodu.
Mezi popravenými bylo nejméně 48 žen, z nichž 21 úřady úřady odsoudily za vraždu jejich manžela či snoubence. Podle lidskoprávních organizací však ženy odsouzené za tyto činy často žily ve vztazích, v nichž čelily násilí. V roce 2024 bylo v Íránu popraveno 31 žen.
V průběhu americko-izraelské války proti Íránu úřady popravily nejméně sedm lidí, kteří byl odsouzeni v souvislosti s lednovými protirežimními protesty. V současnosti hrozí poprava stovkám zadrženým protestujících, kteří byli obviněni z činů, za něž lze uložit trest smrti, uvedly ECPM a IHR ve své zprávě.