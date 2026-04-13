Rekordní počet poprav. V Íránu loni oběsili nejvíce lidí od roku 1989

  11:18
Íránské úřady v loňském roce popravily nejméně 1639 lidí, což je nejvyšší počet od roku 1989. V pondělí to uvedly pařížská nevládní organizace Společně proti trestu smrti (ECPM) a lidskoprávní organizace Iran Human Rights (IHR), sídlící v Norsku. V roce 2024 v Íránu popravili 975 lidí, přičemž i tehdy se jednalo o nárůst oproti předchozímu roku.
Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...
V pondělní společné zprávě organizace varovaly, že úřady mohou vzhledem k lednovým protirežimním protestům a jarní americko-izraelské válce proti Íránu přistoupit k ještě rozsáhlejšímu využívání trestu smrti.

Všechny popravy byly provedeny oběšením, téměř výhradně uvnitř věznic. Přesto se v roce 2025 ztrojnásobil počet veřejných poprav, kterých bylo 11. Organizace IHR, která případy poprav shromažďuje, vyžaduje potvrzení každého případu ze dvou různých zdrojů. O většině poprav přitom úřady či oficiální íránská média neinformují, v pondělí zveřejněné údaje je proto nutné považovat za „absolutní minimum“ poprav provedených v roce 2025.

„Trest smrti je v Íránu využíván jako nástroj útlaku a represe, přičemž etnické menšiny a další marginalizované skupiny jsou mezi popravenými zastoupeny nepřiměřeně vysokým poměrem,“ uvedl ředitel ECPM Raphael Chenuil-Hazan. Mezi popravenými je vysoký počet Kurdů ze západu země a Balúčů z jihovýchodu.

Mezi popravenými bylo nejméně 48 žen, z nichž 21 úřady úřady odsoudily za vraždu jejich manžela či snoubence. Podle lidskoprávních organizací však ženy odsouzené za tyto činy často žily ve vztazích, v nichž čelily násilí. V roce 2024 bylo v Íránu popraveno 31 žen.

V průběhu americko-izraelské války proti Íránu úřady popravily nejméně sedm lidí, kteří byl odsouzeni v souvislosti s lednovými protirežimními protesty. V současnosti hrozí poprava stovkám zadrženým protestujících, kteří byli obviněni z činů, za něž lze uložit trest smrti, uvedly ECPM a IHR ve své zprávě.

