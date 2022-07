Írán pořádal summit proti Západu. Šlo hlavně o obilí, zúčastněným státům na něm extrémně záleží

Ústředními tématy byly válka na Ukrajině a v jejím důsledku vzniklá potravinová krize způsobená výpadky vývozu ukrajinského i ruského obilí do blízkovýchodního regionu a válečná situace v Sýrii.

S prvním bodem přitom úzce souvisí možný podpis dohody mezi Ruskem, Ukrajinou, Tureckem a OSN, jejímž cílem je obnovit přes Černé moře vývoz milionů tun obilí z Ukrajiny zablokovaného Ruskem v přístavech. Dohoda se stala v posledních dnech aktuálním tématem a odborníci očekávají, že by k ní mělo dojít do konce týdne. Export suroviny je přitom podstatný pro všechny zúčastněné strany. „Pro Írán je to doslova životně důležité, pro Rusko ekonomicky a Turci jsou pod silným mezinárodním tlakem, aby s Rusy možnost exportu potravin z Ukrajiny do zbytku světa domluvili a předešli tím možnému hladomoru,“ uvedl pro Lidovky.cz odborník na Blízký východ Josef Kraus z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.