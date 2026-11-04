Demokraté ve volbách v USA získali většinu v obou komorách Kongresu.
„Ti, kdo stále živí sebemenší naději, že chování hegemonického systému se změní díky stranickým či frakčním posunům, nebo si myslí, že ústupky Americe ji odradí od nepřátelství vůči íránskému národu, se hluboce mýlí,“ uvedl Chameneí v písemném prohlášení zveřejněném na jeho webu. Od prvních izraelsko-amerických úderů 28. února, při nichž zahynul jeho otec Alí Chameneí a Modžtaba byl podle dostupných informací vážně zraněn, se nejvyšší vůdce neukázal na veřejnosti.
Chameneí varoval, že reakce Íránu na jakoukoli novou agresi ze strany USA bude rozsáhlejší, a dodal, že ničení amerických základen v regionu íránskou armádou a ovládnutí Hormuzského průlivu byly součástí kampaně proti hegemonii USA, jejíž konec se podle něj blíží. „Pokud by se takové agrese zopakovaly, válka by byla mnohem rozsáhlejší,“ dodal. Osm měsíců trvající konflikt mimo jiné výrazně narušuje globální dodávky ropy a má dopady i na ostatní země blízkovýchodního regionu.
Hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf na síti X napsal: „Ať už kvůli svému svědomí, anebo životním nákladům, Američané řekli VÁLCE NE a my toto poselství schvalujeme.“
Také mluvčí íránského ministerstva zahraničí uvedl, že Američané vyslali jasný signál, a varoval Washington před jeho přehlížením. Budou-li Spojené státy i nadále ignorovat realitu, „pak budou důsledky tohoto závažného omylu daleko rozsáhlejší, než co jste až dosud zažili,“ uvedl mluvčí na sociální síti.
Dva vysoce postavení íránští činitelé agentuře Reuters řekli, že Teherán sice vítězství demokratů vítá, ale obává se, že by se Trump mohl pokusit porážku ve volbách kompenzovat vojenským úderem, a íránské vedení proto zůstává v pohotovosti.
Trump v rozhovoru se stanicí Fox News s odkazem na volební debakl prohlásil: „Myslím, že částečně za to může Írán, ale zároveň lidé pochopili, jak je důležité, co jsem s Íránem udělal.“ Podle Financial Times řekl, že Spojené státy v současné době nový útok neplánují, další válku ale nevyloučil. List The New York Times zároveň v úterý s odvoláním na své zdroje napsal, že oblastní velitelství amerických ozbrojených sil má už na dnešek vypracovaný plán možného útoku.
V Teheránu se ve středu sešly tisíce lidí na vládou organizovaném tradičním shromáždění k výročí obsazení amerického velvyslanectví v roce 1979, kdy radikální studenti zajali 52 Američanů a drželi je 444 dnů jako rukojmí. Demonstranti pálili americké a izraelské vlajky, skandovali tradiční slogany jako „Smrt Americe“ a „Smrt Izraeli“ a nesli karikatury Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Starosta Teheránu Alírezá Zákání prohlásil, že Spojené státy a Izrael utrpěly drtivou porážku, což se podle něj projevilo nejen ve volbách do Kongresu, ale také v izraelských volbách z minulého týdne. V nich ztratila Netanjahuova vládní koalice většinu v Knesetu.
„Trump zašel ve všem příliš daleko a to je jeden z důvodů jeho porážky ve volbách,“ řekla AP jedna z demonstrujících. Jiná uvedla, že američtí voliči „konečně pochopili, že tohle je Írán a že si sem nemohou jet tak přijít a dělat, co se jim zlíbí“. Důsledky války Američané pocítili doma, včetně prudkého nárůstu cen benzinu a potravin, řekla.
„Ať vyhrají demokraté, nebo republikáni, naše nepřátelství vůči Americe nikdy neskončí,“ dodala. Podobný názor vyjádřil i 42letý úředník Mohammad: „Ať už jde o demokraty, nebo republikány, myslím, že pro nás v tom není žádný rozdíl. Přístup americké vlády vůči íránskému lidu bohužel zůstal za posledních 50 let stejný,“ míní.
Úterní volby do Kongresu vyhráli demokraté, kteří ovládnou Sněmovnu reprezentantů i Senát a budou moci blokovat Trumpovu legislativní agendu. Poprvé po několika generacích navíc dosáhli vítězství i v tradičních republikánských baštách. Média mluví o debaklu republikánů, rychlé změně voličské přízně nebo zřetelném odmítnutí Trumpovy politiky, včetně jeho rozhodnutí vstoupit do války s Íránem.
Trump již dal najevo, že výsledky hlasování přijme, je ale podle svých slov připraven vetovat demokratickou legislativu. Viceprezident J. D. Vance dnes připustil, že hlavním důvodem volební porážky republikánů byla válka s Íránem.