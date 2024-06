Technokrat, radikál nebo loajalista. Kdo by mohl podle experta vyhrát prezidentské volby v Íránu

Začínal předposlední květnový týden a Írán se zahalil do smutku. Po pádu vrtulníku s prezidentem Ebráhímem Raísím na palubě se potvrdily zvěsti o jeho tragickém úmrtí. Nyní již Íránci vyhlížejí, kdo Raísího v předčasných volbách nahradí.

První kolo se má konat za necelých 14 dní, 28. června, a ve hře je šest kandidátů, které schválila takzvaná Rada dohlížitelů, orgán blízký duchovnímu vůdci země ajatolláhovi Alímu Chámeneímu.

Největším favoritem je 62letý Mohammad Kálíbáf, nynější předseda parlamentu s úzkými vazbami na polovojenské Revoluční gardy a bývalý starosta Teheránu. Na prezidenta již neúspěšně kandidoval v letech 2005 a 2013. V roce 2017 se z kampaně stáhl, aby podpořil tehdy ještě neúspěšného Raísího. Právě během těchto 12 let byl i starostou Teheránu.

Dalšími kandidáty jsou ultrakonzervativní bývalý vyjednávač o íránském jaderném programu Saíd Džalílí, současný teheránský starosta Alí-Rezá Zákání, exministr zdravotnictví Masúd Pezeškiján, exministr vnitra a spravedlnosti Mostafa Púrmohammádí a konzervativní politik Amír-Hosejn Gházízáde Hášemí.

Kandidáti na post íránského prezidenta: nahoře zleva Saíd Džalílí, Amír-Hosejn Gházízáde Hášemí. Mostafa Púrmohammádí, dole zleva Mohammad Kálíbáf, Alí-Rezá Zákání, Masúd Pezeškiján.

Šanci mají jen tři kandidáti

Podle Josefa Krause, odborníka na Blízký východ z Masarykovy univerzity, jsou z daného výčtu relevantní v podstatě pouze tři jména. „Zbytek je spíše do počtu. Největším favoritem je konzervativní, tradicionalistický a režimu loajální technokrat Kálíbáf, následovaný ideologickým tradicionalistou Džalílím. U prvně jmenovaného se neočekává, že by z pozice síly řešil sociální témata jako třeba odívání na veřejnosti. Džalílí by naopak jistě utahoval šrouby,“ řekl Kraus serveru Lidovky.cz. S tím, že Džalílího šance vzrostou, pokud k volbám přijdou zejména radikálové.

„Třetím do počtu, který má určitou šanci, je reprezentant jakéhosi pseudoreformního či liberálního proudu Pezeškiján. Byť je otázkou, kolik jeho podporovatelů k volbám nakonec dorazí. Řada proreformních občanů už totiž k volbám nechodí, protože v nich nevidí šanci na změnu. Pro mnoho z nich navíc není Pezeškiján ani dostatečně reformní, považují ho za středového loajalistu. Kálíbáf a Džalílí jistě budou mít disciplinovanější voliče,“ dodal odborník.

Hlavním úkolem nového prezidenta bude zejména cesta z dlouhodobých ekonomických problémů. Ty jsou způsobeny i tím, že Írán je již delší dobu pod západními sankcemi například za porušování lidských práv, činnosti související se šířením jaderných zbraní nebo vojenskou podporu válečné agrese Ruska vůči Ukrajině.

„Role prezidenta v politicko-mocenském systému Íránu není taková, že by rozhodoval o zahraničněpolitické orientaci, bezpečnosti a podobně. To má na starosti nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. Prezident je hlavně manažerem a hlavním správcem země, od nějž se chce, aby nebylo draho a lidem se dařilo lépe,“ říká Kraus.

Kdo vystřídá Chameneího?

Samotný Chameneí přitom své preference, kdo by se měl stát prezidentem, prý již jistě má. „Ale určitě nelze očekávat, že je před volbami přímo sdělí, nicméně dovedu si představit, že jeho mužem je právě Kálíbáf. Je u nich vidět dlouhodobá spřízněnost a byla by to tedy synergie, nikoliv konkurence. Loajální je ale i zmiňovaný Džalílí. Oproti tomu kdokoliv z reformistického křídla by byl nepohodlný,“ uvedl Kraus.

Důležitá je totiž otázka, kdo v budoucnu nahradí 85letého Chameneího. „Kdyby byl prezident ze spíše nepřátelského tábora, může to komplikovat situaci. Loajální prezident znamená opak,“ vysvětlil Kraus další důležité okolnosti nynější volby hlavy státu.

Patrně i proto byl z původního seznamu desítek uchazečů Radou dohlížitelů vyškrtnut Alí Lárídžání, který byl předsedou parlamentu před Kálíbáfem. „Je z mocné rodiny, jeho otec byl významný šíitský duchovní, velký ajatolláh Hášem Ámolí. Jeho bratr Sádek je jedním z nejvlivnějších duchovních v zemi. Spekuluje se, že Lárídžání nebyl připuštěn k volbě právě proto, aby následně příliš neovlivňoval nástupnictví po duchovním vůdci, třeba ve prospěch svého bratra,“ soudí Kraus.

Mediálně nejznámějším uchazečem, kterého Rada dohlížitelů k volbám nepřipustila, je ovšem exprezident (2005–2013) Mahmúd Ahmadínežád. Co se týče samotných voleb, očekává Kraus spíše klidný průběh. Pokud v prvním kole žádný z kandidátů nezíská přes 50 procent hlasů, uskuteční se začátkem července druhé kolo mezi dvěma nejlepšími.