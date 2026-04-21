Trump prodloužil příměří, blokáda trvá. Írán hrozí ničením ropného průmyslu

Autor: ,
  22:29aktualizováno  22:36
Íránské revoluční gardy pohrozily zemím Perského zálivu zničením ropného průmyslu v regionu, pokud bude jejich území použito k útoku na Írán. Teherán na infrastrukturu těchto států útočil drony a balistickými raketami několik týdnů v odvetě za izraelsko-americké útoky na Írán, které začaly 28. února. Tyto vzdušné údery pozastavilo až příměří z 8. dubna.

foto: Profimedia.cz

Teherán v úterý dříve uvedl, že 14denní příměří se Spojenými státy podle něj vyprší už ve středu v 01:00 SELČ. Americký prezident Donald Trump přitom v pondělí uvedl, že příměří vyprší v noci na čtvrtek SELČ.

Pákistán, který příměří zprostředkoval, usiluje o jeho prodloužení.

Trump následně v úterý večer oznámil, že prodlužuje příměří s Íránem do doby, než Teherán předloží mírový návrh a budou dokončena jednání.

Blokáda přístavů se stále ovšem zachovává.

„Jižní sousedé by si měli uvědomit, že pokud budou jejich území a zařízení využity k útoku proti íránskému národu, měli by říci produkci ropy na Blízkém východě sbohem,“ cituje íránská agentura Mehr velitele vzdušných sil revolučních gard Madžída Músavího.

Některá íránská média a agentury dnes vysílala záběry z náměstí íránských měst, na kterých davy lidí přihlížely přehlídkám balistických raket.

Teherán již v březnu obvinil některé arabské země, že vojenské základny na jejich území, na nichž dlouhodobě působí americké jednotky, byly použity k útokům proti Íránu.

Íránské ozbrojené síly v odvetě útočily nejen na tyto základny, ale i na civilní cíle a na infrastrukturu ropného a plynárenského průmyslu.

