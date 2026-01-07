Odveta bude tentokrát silnější. Írán varuje USA a Izrael před zásahem kvůli protestům

„Islámská republika Írán považuje stupňování nepřátelské rétoriky vůči íránskému národu za hrozbu a bude na ně reagovat. Pokud nepřítel udělá chybu, naše odveta bude silnější než v červnu,“ řekl šéf íránské armády Amír Hatamí. Odkazoval tím na 12denní válku, kterou vyvolal bezprecedentní útok Izraele na vojenské a jaderné objekty, včetně obydlených oblastí. Do konfliktu se zapojily také USA.
Izrael využívá nepokojů k destabilizaci íránského režimu. Podle AFP má na místě své tajné služby, jež sledují situaci a vybízejí demonstranty k větším protestům.
Íránský prezident Masúd Pezeškján vyzval íránské bezpečnostní složky, aby proti protestujícím nepodnikaly žádné kroky. Zároveň podle agentury Mehr zdůraznil nutnost odlišovat pokojné demonstranty od výtržníků. „Ti, kdo mají u sebe střelné zbraně, nože či mačety a útočí na policejní stanice a vojenské objekty, jsou výtržníci. Je třeba jasně rozlišovat mezi protestujícími a výtržníky,“ citoval Pezeškjána viceprezident Mohammad Džafár Ghaempanáh.
Demonstrace, které začaly loni 28. prosince v Teheránu, si již vyžádaly nejméně 35 obětí. Zatčeno bylo 1200 lidí a protesty se dále šíří. Rozrostly se již do 23 ze 31 íránských provincií a zasáhly nejméně 40 měst.
Protesty zahájili obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a demonstrace získaly politický ráz. Ekonomicky motivované protesty donutily na konci minulého roku k rezignaci guvernéra centrální banky Mohammeda Rezá Farzína.
Současné protesty jsou největší za poslední tři roky. Přestože prozatím nedosahují rozsahu demonstrací z přelomu let 2022 a 2023 vyvolaných smrtí kurdské dívky v policejní cele či těch v roce 2009 po prezidentských volbách, představují pro vládnoucí režim velkou výzvu.