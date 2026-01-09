Smrt diktátorovi! Demonstrace v Íránu gradují, stát vypnul internet a viní USA

Chameneí v pátek v televizním projevu vyzval íránský lid k jednotě a z nepokojů v zemi obvinil USA. Zároveň varoval, že islámská republika neustoupí a nebude se podřizovat zahraničním zemím.
V krátkém projevu silně kritizoval Spojené státy, přičemž řekl, že americký prezident Donald Trump má „potřísněné ruce krví více než tisíce Íránců“, což byl zjevný odkaz na 12denní válku, kterou v loni v červnu vyvolal bezprecedentní útok Izraele na vojenské a jaderné objekty, včetně obydlených oblastí, a do něhož se USA také zapojily.
„Írán zůstává neochvějný a ani o píď se neodchýlí od svých zásad a nebude se podřizovat cizím zemím. Naléhavě vyzývám amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se soustředil na problémy své vlastní země,“ řekl duchovní vůdce Íránu a varoval, že „arogantní“ americký vůdce bude svržen.
Chameneí také kritizoval protestující, že „ničí své vlastní ulice, aby udělali radost prezidentovi jiné země,“ čímž podle agentur opět odkazoval na Trumpa. Americký prezident Trump a viceprezdient J. D. Vance se opakovaně zastávají protestujících. „Informoval jsem je, že pokud začnou zabíjet protestující, což mají ve zvyku dělat během nepokojů, kterých mají hodně, udeříme velmi tvrdě,“ uvedl ve čtvrtek Trump.
Podle státní íránské televize za protesty mohou „terorističtí agenti“ Spojených států a Izraele. V nenápadné ranní reportáži uvedla, že demonstrace provázelo násilí, které si vyžádalo oběti, bližší podrobnosti však v reportáži nebyly. Televize dále uvedla, že během protestů došlo ke žhářským útokům na „automobily občanů, motocykly i veřejné prostředky, jako je metro, hasičská vozidla a autobusy“.
Protesty, které jsou největší za tři roky a při nichž zahynulo nejméně 45 lidí, zahájili 28. prosince v Teheránu obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a demonstrace získaly politický ráz.
Íránská vláda odpojila v pátek internet i mezinárodní telefonní spojení, což výrazně ztěžuje kontakt s lidmi uvnitř islámské republiky. Organizace Iran Human Rights uvedla, že protesty se rozšířily do všech provincií země.
Podnícení od bývalého korunního prince
Syn bývalého íránského šáha Rezá Pahlaví, který žije v exilu a býval korunním princem, vyzval Íránce, aby vyšli do ulic ve čtvrtek a v pátek ve 20:00 (18:00 SEČ). Podle stanice Euronews demonstranti v Teheránu skandovali „smrt diktátorovi“, „smrt islámské republice“, zatímco jiní provolávali „šáh se vrátí“.
„Rád bych poděkoval vůdci svobodného světa, prezidentu Trumpovi, za to, že znovu potvrdil svůj závazek pohnat režim k odpovědnosti. Je načase, aby jej následovali i další, včetně evropských lídrů, prolomili mlčení a jednali rozhodněji na podporu íránského lidu,“ uvedl Pahlaví v příspěvku v noci na dnešek.
„Vyzývám je, aby využili veškeré dostupné technické, finanční i diplomatické prostředky k obnovení komunikačních kanálů pro obyvatele Íránu, aby jejich hlas a jejich vůle mohly být slyšet i vidět. Nenechte umlčet hlasy mých statečných krajanů,“ dodal.
Šáhova rodina opustila zemi začátkem roku 1979, kdy šíitské duchovenstvo rozdmýchávalo protesty a později se chopilo moci. Žila střídavě v Egyptě, Maroku, Mexiku a na Bahamách. Šáh onemocněl rakovinou a rok po islámské revoluci v Káhiře zemřel.
Podle profesora politologie Sádeka Zíbákaláma z Teheránské univerzity je možné, že íránské úřady zatím protesty jasně a plně nepotlačily právě kvůli varováním amerického prezidenta Trumpa.