Po biči trocha cukru. Írán nabídne domácnostem novou dávku, chce utišit protesty

„Jednotlivci mohou dostávat částku odpovídající jednomu milionu tumánů na osobu a měsíc, která se bude připisovat na jejich účty po dobu čtyř měsíců,“ vysvětlila vládní mluvčí Fátameh Mohádžeráníová, podle níž má nová dávka „zachovat kupní sílu domácností, kontrolovat inflaci a zajistit potravinovou bezpečnost“.
Z měsíčního příspěvku, který podle listu The New York Times aktuálně odpovídá zhruba sedmi dolarům (145 korun), si Íránci při současných cenách budou moci koupit například sto vajec, kilo hovězího masa nebo pár kilogramů rýže. Podle íránského ministra práce jej dostane na osmdesát milionů lidí, tedy většina populace.
Zatím není jasné, zda program po zmíněných čtyřech měsících skutečně skončí. Na to, aby se z íránských domácností vytratil všeobecný pocit zoufalství a beznaděje však stačit nebude, míní Esfandijár Batmangelidž z britského think-tanku Bourse & Bazaar Foundation. Většina Íránců totiž na pokrytí svých životních nákladů potřebuje ekvivalent nejméně 200 dolarů (4 100 korun), což je také nynější průměrná mzda v Íránu.
„Pro střední třídu je to malá částka, jež významně nezlepší její životní úroveň. Rozhodně však zlepší situaci nejchudších dvaceti procent,“ říká o plánované dávce Batmangelidž. „Vláda si očividně myslí, že si něco takového může dovolit. Ale to, co si může dovolit, nestačí k tomu, aby zmírnila tlak, kterému většina Íránců čelí,“ dodává.
Protesty, které pokračují už desátým dnem, nezasáhly jen hlavní město. Lidé vyšli do ulic ve většině z jednatřiceti provincií. Protestovali třeba i ve městě Jasúdž na jihozápadě země a od vlády nežádali jen zlepšení své ekonomické situace. Část Íránců volá po svobodě i pádu teokratického režimu. Mnozí obchodníci z významného Velkého bazaru v Teheránu v úterý opět na protest uzavřeli své obchody.
Demonstrativně si sedli na zem před nastoupené příslušníky bezpečnostních složek a protestující provolávali hesla namířená proti inflaci a za svobodu, uvedla rozhlasová stanice Radio Farda. Podle ní bezpečnostní složky později k rozehnání demonstrací použily slzný plyn.
Demonstrace sice nejsou tak masové jako některé vlny protestů z posledních let – třeba protesty Íránek po smrti mladé Kurdky Mahsá Amíníové v policejní vazbě před čtyřmi lety nebo demonstrace proti cenám benzínu z roku 2019 – jsou však největší za poslední tři roky a pro Teherán jsou za poslední rok už několikátým problémem v řadě.
Režim nejvyššího duchovního Alího Chameneího a prezidenta Masúda Pezeškjána se stále vzpamatovává z krátké letní války s Izraelem, zemi také potkalo nejhorší sucho za několik dekád a na íránskou ekonomiku tvrdě dopadají i další západní sankce. Íránská měna za poslední rok ztratila více než polovinu své hodnoty vůči dolaru a inflace podle oficiálních údajů v prosinci překonala 42 procent.
Kurz v úterý dosáhl nového rekordu, a to 1,46 milionu rijálů za dolar, přičemž ještě v roce 2022 to bylo 430 tisíc rijálů za dolar. V roce 2015, kdy byly v rámci jaderné dohody uvolněny některé mezinárodní sankce uvalené na Írán, byl kurz 32 tisíc rijálů za dolar. Íránská ekonomika se s ochromujícími mezinárodními sankcemi potýká už řadu let.
Ajatolláh Chameneí v sobotu vzkázal národu, že výtržníky nebude tolerovat. S poklidnými protestujícími se však prý chce dohodnout. „Mluvíme s nimi, státní představitelé s nimi musejí mluvit. „Ale s výtržníky nemá smysl mluvit. Výtržníci musí být usazeni zpět na své místo,“ prohlásil v projevu vysílaném ve státní televizi.
Krátce po vypuknutí protestů vláda vyměnila guvernéra centrální banky Mohammeda Rezá Farzína. Minulý týden pak reformovala svou měnovou politiku. Dříve totiž dotovala dovoz některých základních komodit, podle prezidenta Pezeškjána však některé sektory zneužívaly směnný kurz, ale nesnižovaly ceny, jak měly. Právě z těchto peněz bude nyní vláda vyplácet příspěvek na potraviny.
Autoritářský režim nicméně nezanevřel ani na násilné potlačování protestů. O život už podle lidskoprávní organizace HRANA přišlo nejméně 35 lidí včetně čtyř dětí a dva příslušníci bezpečnostních složek. Íránská agentura Fars uvedla, že téměř tři stovky policistů či členů dobrovolnických pořádkových oddílů při protestech utrpěly zranění.
Policie zatkla přes 1 200 lidí, napsala agentura AP den poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu tvrdým zásahem, pokud bude režim zabíjet demonstranty. List The Times napsal, že podle zdroje z tajné služby íránský nejvyšší duchovní vůdce Chameneí plánuje uprchnout do Moskvy, pokud se nepokoje a protesty neuklidní.
Podle agentury Bloomberg vláda nařídila prošetření jednoho z nejnásilnějších incidentů současných protestů. Videa na sociálních sítích ukazují, jak bezpečnostní složky v neděli vtrhly do nemocnice ve městě Ílám u irácko-íránských hranic a na přítomné začaly stříkat slzný plyn. Do nemocnice se předtím přišli ukrýt demonstranti zranění při předcházejících střetech s policií. Ta údajně obklíčila nemocnici už o noc dříve, lékaři i pacienti však blokovali dveře a snažili se demonstranty ochránit.
Americká vláda incident na svých sociálních sítích označila za „jasný zločin proti lidskosti“ a za brutální a nezákonný útok na zdravotnické zařízení. „Nemocnice nejsou bitevní pole. Opatření režimu Islámské republiky jsou hrubým porušením mezinárodního práva a ukazují naprostou ztrátu respektu k lidskému životu,“ kritizovali Američané.
🚨هماکنون؛ تیراندازی در بازار تهران گزارش شد/سهشنبه ۱۶ دیماه، گزارشهای میدانی حاکی است نیروهای سرکوبگر در بازار اقدام به شلیک با تفنگ کردهاند؛ صحنهای تکاندهنده از خشونت عریان که فضای بازار را بهشدت ملتهب کرده است. pic.twitter.com/7BnYTlh7uo— LiveIranNews (@IranNewsAgency0) January 6, 2026