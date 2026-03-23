Íránské síly poslaly vzkaz španělskému premiérovi. Děkujeme, píše se na raketě

  12:10aktualizováno  12:10
Írán si na jednu ze svých raket vylepil fotografii španělského premiéra Pedra Sáncheze. A přidal i vzkaz. Nikoliv výhrůžný nebo varovný, ale vděčný. Děkuje mu za odmítavý postoj vůči válce, kterou vůči Íránu rozpoutaly Spojené státy spolu s Izraelem. Podobný vzkaz nese i další raketa. Obě poletí na „okupovaná území“, napsala íránská agentura Tasním, jež snímky v neděli zveřejnila na Telegramu.
Španělský premiér Pedro Sánchez (20. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Íránská střela vypálená na Izrael viditelná z Hebronu na Západním břehu Jordánu...
Příslušník policejních složek v Teheránu (23. března 2026)
„Tato válka je samozřejmě nejen nelegální, ale i nelidská. Děkujeme, pane premiére,“ píše se na raketě v angličtině a perštině. Nápisy pak doplňuje Sánchezova fotografie.

Španělsko v čele se Sánchezem americko-izraelskou válku proti Íránu odmítlo, Spojeným státům ani k úderům neposkytlo své vojenské základny. Vysloužilo si za to ostrou kritiku ze strany šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, který zemi pohrozil přerušením obchodních vztahů.

„Nestaneme se komplici toho, co je špatné pro svět a co jde proti našim hodnotám a zájmům, jen kvůli obavám z něčí odvety,“ řekl však tehdy Sánchez s tím, že Španělsko odmítá jak tento konflikt, tak íránský teokratický režim.

Kromě díků španělskému premiérovi se na jedné z íránských raket objevila i fotka z demonstrace v britské metropoli. Tam lidé protestovali proti americkému útoku na íránskou dívčí školu. „Děkujeme těm, kteří v Londýně vyjádřili soucit s následky Trumpových válečných zločinů,“ vzkázal jim Írán.

Agentura Tasním, jež je napojená na íránské revoluční gardy, pak v příspěvku s oběma fotografiemi uvádí: „Rakety, které budou brzy vypuštěny na okupovaná území.“

