„Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem. Gardy neupřesnily osud posádky, ani neuvedly další podrobnosti.
Britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO již ve čtvrtek večer informovala o „bezpečnostním incidentu v Hormuzském průlivu“, ale neuvedla další podrobnosti, a tak není jasné, zda se jedná o stejnou loď, na kterou zaútočily gardy, poznamenala AFP.
Hormuzský průliv se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami. V útocích proti plavidlům, která se snaží proplout bez jeho svolení, nadále pokračuje.
Kvůli konfliktu v oblasti se provoz na této námořní trase výrazně snížil, což vedlo k cenovým výkyvům na trzích s ropou a plynem. Americko-íránské memorandum o porozumění podepsané v červnu, které mělo válku ukončit, zkrachovalo, přičemž obě země se vzájemně obviňují z jeho porušování.