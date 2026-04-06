Írán tvrdí, že zaútočil na americkou výsadkovou loď, donutil ji ustoupit

Na konci března oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM oznámilo, že na Blízký východ na palubě lodi USS Tripoli připlulo 3 500 členů námořnictva a námořní pěchoty. Jejich přítomnost je dávána do souvislosti s možnou pozemní operací na území Íránu.
Americký prezident Donald Trump v březnovém rozhovoru s listem Financial Times prohlásil, že USA by mohly obsadit íránský ostrov Charg. Ostrov slouží jako exportní terminál pro 90 procent vývozu íránské ropy.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. V důsledku války značně vzrostly ceny ropy a plynu na mezinárodních trzích.
Izrael zaútočil na íránské plynové pole
Izraelské letectvo v pondělí zaútočilo na íránský petrochemický komplex Jižní Pars v Asalúji, uvedl podle agentury AP izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Podle íránské agentury Tasním nebylo petrochemické zařízení zasaženo, ale kvůli úderům je bez přívodu proudu.
Ministr Kac označil zařízení, na které letectvo útočilo, za největší petrochemické zařízení v Íránu, jehož produkce představuje asi 50 procent celkové produkce země v tomto oboru, píše server The Times of Israel (ToI). V tuto chvíli není nicméně jasné, co přesně bylo zasaženo, protože Jižní Pars je plynové pole ležící v Perském zálivu a Asalúje je město, kde leží na břehu zálivu.
Izraelské letectvo zaútočilo na plynové pole Jižní Pars a s ním spojenou infrastrukturu v Asalúji již v březnu. Írán poté v odvetě zahájil útoky na infrastrukturu ropného a plynárenského průmyslu v arabských zemích Perského zálivu. Tyto útoky vedly, spolu s íránskou blokádou Hormuzského průlivu, ke značnému růstu cen ropy a plynu na mezinárodních trzích.
19. března 2026