Írán zasáhl kuvajtský tanker v Dubaji. Hrozí únik ropy

„Tanker byl v okamžiku incidentu zcela naplněn. Útok způsobil hmotné škody na trupu lodi, požár na palubě a hrozí únik ropné skvrny do okolních vod,“ citovala kuvajtská agentura Kuna prohlášení tamní ropné společnosti KPC.
Na Dubaj mířil i další útok, s nímž si poradila protivzdušná obrana. Padající trosky však způsobily požár v jednom z domů, který byl naštěstí prázdný. Lehce přitom zranily čtyři lidi v okolí budovy.
Útok hlásí i Saúdská Arábie, jejíž ministerstvo obrany podle agentury Reuters informovalo o zneškodnění tří balistických střel mířících na region okolo metropole Rijádu.
Údery na země Arabského poloostrova cílené na americké základny, energetická zařízení, lodě či další objekty podniká Írán a jeho spřátelené organizace v odvetě za americko-izraelské údery.
Ty na konci února zahájily válku, v jejímž důsledku zemřely tisíce lidí a která ohrožuje globální dodávky ropy a plynu, způsobuje nedostatek zásob hnojiv a narušuje leteckou dopravu.