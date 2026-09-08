Zmocnili jsme se americké bezpilotní ponorky, jásají íránské revoluční gardy

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  18:15aktualizováno  18:15
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Americká ponorka v Indickém oceánu potopila íránskou loď

Americká ponorka v Indickém oceánu potopila íránskou loď | foto: X/@DeptofWar

Satelitní snímky ukazuje ropnou skvrnu na ostrově Kešm v Íránu. (10. srpna 2026)
Satelitní snímky ukazuje ropnou skvrnu na ostrově Kešm v Íránu. (10. srpna 2026)
Satelitní snímky ukazuje ropnou skvrnu na ostrově Kešm v Íránu. (10. srpna 2026)
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Íránské revoluční gardy v úterý oznámily, že se v Hormuzském průlivu zmocnily moderní americké bezposádkové ponorky. Uvedly to v prohlášení vysílaném íránskou státní televizí, přičemž ponorku označily za chytrý a nejmodernější typ. Zástupci USA se k situaci zatím nevyjádřili.

„Námořní síly IRGC (Íránské revoluční gardy) dnes za úsvitu při složité zpravodajské a operační akci u vstupu do Hormuzského průlivu zadržely jeden z nejmodernějších bezpilotních a chytrých ponorných prostředků americké teroristické armády,“ cituje vyjádření gard zpravodajský deník Arab News.

Podle informací je ponorka vybavená nejmodernějšími technologiemi a americké vojenské loďstvo ji vlastní od roku 2025. „Ponorka je nyní v našem držení a její záběry budou zveřejněny v nadcházejících hodinách,“ dodali zástupci íránských jednotek.

Íránská média uvedla, že mezi hlavní schopnosti bezpilotního podvodního prostředku patří průzkum a sledování pod hladinou, mapování mořského dna, detekce min a kontrola podmořských kabelů a potrubí.

Gardy také v úterý oznámily, že nad průlivem zneškodnily americký dron MQ-1. Podle agentury Reuters to sdělila agentura Tasním, kterou íránské revoluční gardy kontrolují. Ani k tomuto zásahu se Spojené státy nevyjádřily.

Otázka Hormuzského průlivu, který je stěžejní trasou pro vývoz ropy, plynu a dalších komodit ze zemí Perského zálivu, zůstává hlavním sporným bodem mezi Spojenými státy a Íránem. Teherán během regionální války zahájené USA a Izraelem dopravu v průlivu v podstatě zastavil, a to jak výhrůžkami, tak útoky. Spojené státy později zahájily námořní blokádu Íránu.

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