Mluvčí íránských gardistů vyhrožoval útoky na turisty, následně při úderech zahynul

  20:51aktualizováno  20:51
Írán v pátek pohrozil, že se zaměří na rekreační a turistická místa po celém světě. Mezitím tato země pokračuje ve výrobě raket poté, co USA a Izrael podnikly první společné údery proti této blízkovýchodní zemi.
ilustrační snímek | foto: Reuters

„Vyrábíme rakety i za válečných podmínek, což je úžasné, a s jejich skladováním nemáme žádné zvláštní problémy,“ uvedl podle zpráv mluvčí Islámských revolučních gard generál Ali Mohammad Naini.

Dodal, že země se zaměří na „parky“ a turistické destinace svých nepřátel.

Íránská státní televize následně oznámila, že Naini byl zabit při leteckém útoku 20. března krátce po zveřejnění svých vyjádření.

Zprávy o smrti jedněch z nejvyšších íránských představitelů jsou čím dál častější. Začalo to první den útoků, kdy USA a Izrael zabili ajatolláha Alího Chamenejího. Mezi nimiž jsou tajemník Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Laridžání, ministr pro zpravodajské služby Esmail Chátib a Gholamreza Solejmání, velitel jednotky Basídž při polovojenské Revoluční gardě.

Nový nejvyšší vůdce Íránu ajatolláh Mojtaba Chameneí, který nebyl viděn od svého nástupu k moci po smrti svého otce, v prohlášení vydaném v pátek po Chátibově smrti uvedl, že nepřátelům Íránu je třeba odebrat jejich „bezpečnost“.

USA a Izrael tvrdí, že společná vojenská operace v Teheránu zničila také řadu klíčových vojenských objektů v zemi.

Hned po únorových útocích USA potvrdily, že zničily velitelství íránských revolučních gard.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že útočné síly potopily íránské námořnictvo a zanechaly jeho letectvo v troskách.

Netanjahu také tvrdil, že izraelská vojenská operace zbavila Teherán schopnosti vyrábět balistické rakety, ale íránský režim toto tvrzení popřel.

Írán také nedávno ostřeloval ropná a plynová zařízení v sousedních státech Perského zálivu v reakci na izraelský útok na významné íránské plynové pole.

Zasáhl plynová pole například v Qataru nebo Saudské Arábii. Škody do teď nejsou jasné, ale cena ropy a zemního plynu se šplhá stále vzhůru. Některé země začínají hledají způsoby jak šetřit. Například v Egyptě se budou obchodní domy zavírat od 28. března dříve než normálně, kromě dvou dnů v týdnu. Celé toto opatření by mělo trvat zhruba měsíc. Takové jsou tedy i naděje, že pak už bude po válce.

