Troufalá evakuace letce z Íránu málem selhala a ohrozila desítky životů

Autor:
  14:33
Záchrana druhého z hledaných amerických letců v Íránu se podle dostupných informací málem zvrtla a mohla skončit tragicky pro americkou armádu. To když hluboko za nepřátelskými liniemi uvázly desítky vojáků zapojených do vyprošťovací mise.

Začalo to špatně: na vybraném místě, kde měly záchranné jednotky vyzvednout letce, dvě transportní letadla Hercules a jeden vrtulník uvázly v terénu a nemohly vzlétnout. K lokalitě se již blížila přesila v podobě íránských milicí basídž.

Američané však měli v záloze další tři transportní letadla, která nakonec stihla evakuovat záchranáře i zachraňovaného. Stalo se tak už pod palbou postupujících Íránců.

Trosky transportního letounu USAF M/HC-130 Hercules, který americké síly zničily před jeho odletem z předsunuté základny v Íránu. (5. dubna 2026)
Američanům na ústupu nezbylo než uvázlé stroje vyhodit do povětří, aby se nedostaly do íránských rukou. Byl to krok, který kvůli záchraně jediného muže stál americkou armádu miliony dolarů. Ale podle pozorovatelů se stal i symbolem nesmírné hrdosti na to, co vojáci dokážou zvládnout.

Íránská média tvrdila, že obě transportní letadla íránská strana sestřelila. Později tvrdila, že americká mise selhala, a označila zprávy o záchraně za „zakrývání“ těžké porážky.

Americký prezident Donald Trump naopak misi označil za obrovský úspěch a prohlásil, že prokázala americkou „dominanci a nadřazenost“ nad íránským nebem.

Íránská státní média zveřejnila video a snímky, které zřejmě zachycují vyhořelé trosky zničených letadel v jižní provincii Isfahán krátce poté, co Trump oznámil záchranu letce.

Záběry zachycují krajinu posetou troskami, které stále doutnají. Podle americké stanice CNN byly snímky pořízeny asi 50 kilometrů od íránského města Isfahán.

Podle íránské armády americké síly využily k provedení operace opuštěnou přistávací dráhu. Právě malou přistávací dráhu se podařilo CNN identifikovat v okolí místa, kde byly snímky údajně pořízeny.

Co bylo příčinou uváznutí letadel a vrtulníku, není známo. Spekuluje se o bahně. Také ale si stroje mohly v neznámém prostředí pro piloty poškodit podvozek, což je obzvlášť pro letadla potřebující ke startu rozjezd fatální.

Nedělní záchraně předcházela rozsáhlá pátrací akce. Írán sestřelil americký letoun F-15E Strike Eagle v pátek a od té doby byl druhý člen z dvojčlenné posádky pohřešován. Média informovala, že prvního vojáka se podařilo nalézt už dříve.

Konflikt na Blízkém východě nadále trvá poté, co Spojené státy a Izrael 28. února podnikly rozsáhlé údery proti Íránu, při nichž byl zabit nejvyšší íránský vůdce.

Vznášedla proti Tchaj-wanu? Čína buduje flotilu mamutích strojů

Ruské námořnictvo disponuje také obojživelnými vznášedly Zubr ze sovětských...

OBRAZEM: Velikonoční oslavy vrcholí. Podívejte se, jak lidé nejen v Česku slaví

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. O velikonoční neděli putují z okolních obcí...

V Česku padaly teplotní rekordy, na jihu Moravy bylo skoro 25 stupňů

Teplé a slunné počasí vyhnalo ze země chráněné bledule jarní. Byť jejich sezona...

Srbové našli výbušniny u plynovodu do Maďarska. Orbán svolal bezpečnostní radu

Maďarský premiér Orbán na summitu EU. (19. března 2026)

Velikonoční příběh psích žen a Samaritánky. Ta se do Bible dostala tak, že se pohádala u studny

Premium
Ježíš Kristus

Trump opět hrozí v Íránu peklem. Otevřete ten průliv, vy bastardi, láteřil

Donald Trump (20. března 2026)

Německá armáda si začíná hlídat muže. Delší pobyt v cizině bude jen na povolení

Důstojníci bundeswehru přicházejí na německé ministerstvo obrany na schůzku s...

Přemění Slováci USA na SŠA, nebo dokonce na Spojené štáty Imrichové?

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová se v Praze setkala se svým...

Stavení v Malé Skále je technický unikát. Na pozemku bylo komplikované podloží

Víkendový dům v Hrubé Skále.

Putin tlačí na ruské podnikatele. Mají „dobrovolně“ přispět na válku na Ukrajině

Vladimir Putin na sjezdu Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů (RSPP) (26....

