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Írán hlásí zničení amerického radaru v Bahrajnu. Washington to zatím nepotvrdil

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  7:03aktualizováno  7:03
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Íránské revoluční gardy v pátek oznámily, že jejich jednotky zaútočily na americký radarový systém včasného varování v Bahrajnu a zničily ho. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na íránskou státní televizi. Bahrajn ani Spojené státy se k tvrzení zatím nevyjádřily a útok nepotvrdily.

Podle prohlášení revolučních gard byl útok reakcí na předchozí nepřátelský nálet na telekomunikační věž v přístavním městě Sírík na jihu Íránu. Gardy zároveň označily svůj čin za vážné varování Spojeným státům, aby ukončily letecké provokace a pašování ropy v Hormuzském průlivu.

Americké základny a vojenská technika v oblasti Perského zálivu čelí opakovaným útokům již během osm měsíců trvající války mezi Íránem a Spojenými státy. Konflikt začal 28. února, kdy Spojené státy a Izrael zahájily údery na Írán.

Teherán v odvetě omezil lodní dopravu v Hormuzském průlivu, který patří k nejdůležitějším trasám pro světový obchod s energiemi. Íránské útoky zasáhly také infrastrukturu v zemích Perského zálivu, včetně letišť, námořních přístavů,energetických zařízení a amerických vojenských objektů.

Americké ústřední velitelství (CENTCOM), které řídí vojenské operace USA v regionu, minulý měsíc uvedlo, že od léta pomohlo zemím Perského zálivu vyvézt přes Hormuzský průliv 1,5 miliardy barelů ropy.

Washington na začátku války uvalil blokádu na íránské přístavní oblasti. V srpnu pak ohlásil kampaň, kterou označil za „ekonomické udušení“ Íránu a jejímž cílem je přiškrtit tamní obchody a finanční toky.

Spojené státy v poslední době zmírnily hrozby, že obnoví útoky na Írán. Podle agentury Reuters k tomu přispěla mimo jiné porážka Republikánské strany prezidenta Donalda Trumpa v nedávných volbách v polovině mandátu a také nízká popularita války mezi americkou veřejností.

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