OBRAZEM: Írán se loučí s Chameneím. Tělo zahalené vlajkou bude v mešitě vystaveno několik dní

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  15:19
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Ženy nesou portrét zabitého íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího...

Ženy nesou portrét zabitého íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího během smutečního obřadu v Teheránu. (3. července 2026) | foto: Mohammed SalemReuters

Představitelé zahraničních delegací se účastní smutečního obřadu za zabitého...
Portrét Zahry Mohammad Golpajegáníové, vnučky zabitého íránského nejvyššího...
Íránská žena pláče během shromáždění před smutečním obřadem za zabitého...
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Rakev bývalého íránského duchovního vůdce Alího Chameneího v pátek dorazila do chrámového komplexu v Teheránu, kde se budou konat rozsáhlé pohřební obřady. Jen v hlavním městě očekávají účast 15 až 20 milionů lidí.
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OBRAZEM: Írán se loučí s Chameneím. Tělo zahalené vlajkou bude v mešitě vystaveno několik dní

Ženy nesou portrét zabitého íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího...

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