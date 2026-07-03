3. července 2026 15:19
OBRAZEM: Írán se loučí s Chameneím. Tělo zahalené vlajkou bude v mešitě vystaveno několik dní
Rakev bývalého íránského duchovního vůdce Alího Chameneího v pátek dorazila do chrámového komplexu v Teheránu, kde se budou konat rozsáhlé pohřební obřady. Jen v hlavním městě očekávají účast 15 až 20 milionů lidí.
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