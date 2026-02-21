Na prestižní teheránské univerzitě vypukly další protesty proti íránskému režimu

  15:11aktualizováno  15:11
Na renomované teheránské univerzitě v sobotu, na začátku nového semestru, vypukly nové protesty proti íránskému režimu. Na technické Šarífově univerzitě studenti provolávali protestní hesla a střetli se s příslušníky milic basídž, uvedli aktivisté na sociálních sítích.
Pálení fotky A. Khameneiho před íránskou ambasádou v Londýně. (12. ledna 2026)

Pálení fotky A. Khameneiho před íránskou ambasádou v Londýně. (12. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Další protesty uspořádali studenti medicíny v Mašhadu na severovýchodě Íránu.

V kampusu Šarífovy univerzity se sešly davy studentů, kteří křičeli heslo „Ať žije šáh“, čímž mysleli Rezu Pahlavího, syna šáha svrženého v roce 1979.

Rezá Pahlaví žije v zahraničí a stala se z něj jedna z nejznámějších osobností íránské opozice. Během dnešních protestů byl také blíže neurčený počet jejich účastníků zadržen.

Podle íránské tiskové agentury Mehr nový semestr na mnoha univerzitách začal s asi měsíčním zpožděním. Vysoké školy provoz přerušily v důsledku masových protestů na začátku ledna.

Úřady během nich na několik týdnů v zemi omezily přístup k internetu. Po zrušení tohoto opatření některé vysoké školy výuku obnovily v on-line formě.

Íránské bezpečnostní složky protesty, které začaly jako výraz nespokojenosti s ekonomickou situací a přerostly v protirežimní demonstrace, brutálně potlačily.

Podle lidskoprávních aktivistů přišlo o život více než 7 tisíc lidí, z toho přes 200 příslušníků represivního aparátu. Šlo o nejrozsáhlejší protesty za několik desetiletí.

