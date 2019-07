Írán tvrdí, že neví nic o tom, že by přišel o dron

New York Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf řekl, že nemá informace o tom, že by jeho země přišla o dron. V sídle OSN v New Yorku tak reagoval na čtvrteční oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého americká vojenská loď u Hormuzského průlivu sestřelila íránský bezpilotní stroj.

Americká vojenská loď sestřelila íránský bezpilotní stroj, přiblížil se na necelý kilometr Trump řekl, že dron se přiblížil k výsadkové lodi USS BOXER, a ohrozil tak bezpečnost nejen plavidla, ale i posádky. Američané prý před sestřelem opakovaně vyslali k íránskému bezpilotními letounu výzvy, aby se vzdálil.

Tento incident se stal v době, kdy jsou vztahy mezi Spojenými státy a Íránem velmi napjaté, mimo jiné i kvůli jadernému programu Teheránu.

Íránské revoluční gardy minulý měsíc sestřelily v oblasti americký dron. Podle Teheránu se tak stalo v prostoru nad íránskými vodami, USA ale trvají na tom, že dron byl v mezinárodním vzdušném prostoru.