„Strašlivý požár je konečným důsledkem pro každý tanker, který poruší pravidla a pokusí se ignorovat bezpečnostní opatření a pravidla Hormuzského průlivu,“ stálo podle serveru televize Al-Džazíra v prohlášení, podle něhož naložený tanker vypnul navigační systémy a snažil se úžinu opustit. Jméno plavidla ani vlajku, pod níž plul, revoluční gardy neupřesnily.
Írán se klíčovou námořní trasu, kterou za normálních okolností proudí 20 procent světové ropy, snaží blokovat kvůli válce, kterou proti němu v únoru zahájily Spojené státy a Izrael. Sám přitom čelí americké námořní blokádě.
Pokles provozu v Hormuzském průlivu vedl k obtížím v exportu ropy ze zemí v okolí Perského zálivu a k výraznému nárůstu cen této suroviny. Podle různých zdrojů však přeprava ropy a plynu přes Hormuzský průliv v posledních týdnech znovu rostla.