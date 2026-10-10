Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V Hormuzském průlivu explodoval tanker, najel na minu. Porušil pravidla, uvedl Írán

Autor: ,
  21:42aktualizováno  21:42
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: StringerReuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
45 fotografií
Íránské revoluční gardy tvrdí, že v Hormuzském průlivu v sobotu najel tanker na námořní minu, explodoval a začal hořet. S odvoláním na íránská státní média to napsala agentura Reuters.

„Strašlivý požár je konečným důsledkem pro každý tanker, který poruší pravidla a pokusí se ignorovat bezpečnostní opatření a pravidla Hormuzského průlivu,“ stálo podle serveru televize Al-Džazíra v prohlášení, podle něhož naložený tanker vypnul navigační systémy a snažil se úžinu opustit. Jméno plavidla ani vlajku, pod níž plul, revoluční gardy neupřesnily.

Írán se klíčovou námořní trasu, kterou za normálních okolností proudí 20 procent světové ropy, snaží blokovat kvůli válce, kterou proti němu v únoru zahájily Spojené státy a Izrael. Sám přitom čelí americké námořní blokádě.

Pokles provozu v Hormuzském průlivu vedl k obtížím v exportu ropy ze zemí v okolí Perského zálivu a k výraznému nárůstu cen této suroviny. Podle různých zdrojů však přeprava ropy a plynu přes Hormuzský průliv v posledních týdnech znovu rostla.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.