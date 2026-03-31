VIDEO: USA udeřily na sklady munice v Isfahánu, městem otřásla masivní exploze

  14:42aktualizováno  14:42
Izraelsko-americké vzdušné údery v noci na úterý zasáhly vojenská zařízení v Isfahánu, uvedla íránská státní média. Americký prezident Donald Trump v noci sdílel bez komentáře video, které zachycuje masivní sekundární explozi. Podle agentur se jednalo o útok v Isfahánu.

Údery v Isfahánu zasáhly podzemní sklady munice, uvedl portál The Times of Israel s tím, že útok provedly Spojené státy. V těsné blízkosti Isfahánu se nachází letecká základna Badr a také centrum jaderného výzkumu, které bylo cílem úderů již minulý rok v červnu.

Deník Le Monde v sobotu zveřejnil analýzu satelitních snímků, která popisuje příjezd konvoje vozidel do zařízení v Isfahánu několik dní před červnovými údery. Podle analytiků je možné, že se jednalo o převoz části či veškerých zásob íránského obohaceného uranu.

Vzdušné údery v Isfahánu způsobily masivní explozi
Lidé procházejí kolem trosek poškozené budovy společnosti Isfahan Optics Industries v Isfahánu. (24. března 2026)
USA a Izrael zaútočily na armádní vrtulníky v Isfahánu. (15. března 2026)
Poškození budovy společnosti Isfahan Optics Industries a jejího okolí v Isfahánu v Íránu (24. března 2026)
Zařízení bylo podle deníku vybudováno v roce 2004 jako bezpečné skladiště jaderného materiálu v případě vzdušných útoků.

Vzdušné údery ve městě Mahallát ve středním Íránu zabily 11 lidí a dalších 15 zranily, napsal web stanice Al-Džazíra s odkazem na íránskou agenturu ISNA. Údery ve městě Zandžán poničily tamní šíitskou mešitu. Při útoku zahynuli čtyři lidé a dalších 26 bylo zraněno. Z Teheránu byly hlášeny exploze a výpadky proudu v některých částech města.

Izraelská armáda podle portálu ToI oznámila, že v noci v Íránu zasáhla několik závodů na výrobu zbraní. Mezi cíli zmínila továrnu vyrábějící komponenty pro balistické střely, zařízení pro plnění hlavic těchto střel, středisko pro vývoj protitankových střel a střel protivzdušné obrany či centrum pro výzkum a vývoj „pokročilých zbraní“.

V centrální části Izraele bylo dnes při íránském útoku lehce zraněno osm lidí. Tamní záchranná služba podle ToI uvedla, že útok byl proveden balistickou střelou, která nesla kazetovou munici.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Od té doby byla při útocích mimo jiné zasažena jaderná zařízení na obohacování uranu, ale i areál jaderné elektrárny v Búšehru.

Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

Při izraelsko-amerických úderech zahynulo v Íránu 3 492 lidí, včetně nejméně 1 574 civilistů, mezi nimi bylo nejméně 236 dětí. V pondělí to uvedla íránská lidskoprávní organizace HRANA, která sídlí v USA. Při útocích Íránu a libanonského proíránského hnutí Hizballáh dosud v Izraeli zemřelo 19 lidí a další čtyři na okupovaném Západním břehu.

Jedním z deklarovaných cílů války Izraele a USA proti Íránu je zabránit mu v získání jaderných zbraní a v obohacování uranu. Před zahájením bojů vedly USA a Írán nepřímé rozhovory, které se soustředily právě na otázku jaderného programu. Izrael a USA útočily na íránská jaderná zařízení a další cíle již loni za takzvané 12denní červnové války.

Mohlo by Vás zajímat

