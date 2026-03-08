Ukrajina vysílá experty na Blízký východ. Za pomoc proti dronům doufá v Patrioty

Autor: ,
  16:10aktualizováno  16:10
Ukrajinští experti na boj s drony íránskými drony zamíří příští týden na Blízký východ. Podle agentury AFP to oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že o pomoc požádala administrativa Donalda Trumpa. Kyjev, který čelí ruské agresi již čtvrtým rokem, doufá, že za svou expertízu získá od USA systémy protivzdušné obrany Patriot.
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm Beach na Floridě (28. prosinec 2025) | foto: ČTK

Íránci v Teheránu slaví 47. výročí islámské revoluce i s drony Šáhed. (11....
Útok na dubajské letiště. Íránský dron dopadl blízko odbavovací haly
Izrael zahájil novou vlnu úderů na Teherán (7. března 2026)
Iniciativa Dárek pro Putina rozmístila na sedmnácti náměstích v České republice...
70 fotografií

„Ukrajina bojuje s Šáhedy roky a všichni uznávají, že žádná jiná země na světě v tom nemá takové zkušenosti,“ napsal Zelenskyj v sobotu večer na sítí Telegram. „Jsme připraveni pomoci a očekáváme, že naši lidé také obdrží potřebnou podporu,“ dodal.

Kyjev podle agentury AFP doufá, že za svou pomoc proti íránským dronům získá americké rakety Patriot pro svou protivzdušnou obranu. Ukrajina se už přes čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, jejíž součástí jsou dronové a raketové útoky obou stran.

Současná válka na Blízkém východě začala údery Spojených států a Izraele na Írán v sobotu 28. února, kdy byl zabit i nejvyšší íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Napadená země poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Rakušana místopředsedou Sněmovny nezvolíme, řekli Okamura a Vondráček

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání šéfů parlamentů zemí...

Ukrajina vysílá experty na Blízký východ. Za pomoc proti dronům doufá v Patrioty

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Moravec končí v ČT. Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce, řekl

Moderátor Václav Moravec na karlovarském filmovém festivalu. (6. července 2025)

Otázky se zapíší do dějin žurnalistiky. Politici reagují na Moravcův konec v ČT

Václav Moravec přijede ve čtvrtek se svým pořadem do Českých Budějovic.

Pavel je ve funkci tři roky. Je připraven obhajovat, Babiš mu hledá soupeře

Prezident Petr Pavel vystoupil v Senátu na veřejném slyšení s názvem Bezpečnost...

Názor

Alarmismus na ústupu. Strach z klimatických změn vede ke špatným a nákladným rozhodnutím

Turisté se zblízka kochají pohledem na tající aljašský ledovec Mendenhall, do...

Glosa

Co může dát politika seniorkám k MDŽ. Milí ministři, propláchněte ty Augiášovy chlévy

Starší žena v bytě kouká z okna.

Konflikt může trvat týdny, míní Macinka. Lipavský hovoří o třetí světové válce

Petr Macinka /Motoristé/ a Jan Lipavský /za ODS/ v Partii na CNN Prima News (8....

Recenze

Vize bez kompromisů aneb proč by antický epos Odyssea mohl být filmovou událostí desetiletí

Film Odyssea.

STAN přeskočil ODS. Motoristé by ve volbách získali pět procent, Naše Česko 3,5

Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku zleva Jan...

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Úhel pohledu

Chcete žít dlouho? Věda má nudnější návod než prodejci dlouhověkosti

Běhání v zimě

Nástupce Chameneího je určen. Íránští duchovní spěchají na převzetí moci

Žena drží fotografii zesnulého nejvyššího vůdce Íránu Alího Chameneího v...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.