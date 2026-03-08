Ukrajina vysílá experty na Blízký východ. Za pomoc proti dronům doufá v Patrioty

„Ukrajina bojuje s Šáhedy roky a všichni uznávají, že žádná jiná země na světě v tom nemá takové zkušenosti,“ napsal Zelenskyj v sobotu večer na sítí Telegram. „Jsme připraveni pomoci a očekáváme, že naši lidé také obdrží potřebnou podporu,“ dodal.
Kyjev podle agentury AFP doufá, že za svou pomoc proti íránským dronům získá americké rakety Patriot pro svou protivzdušnou obranu. Ukrajina se už přes čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, jejíž součástí jsou dronové a raketové útoky obou stran.
Současná válka na Blízkém východě začala údery Spojených států a Izraele na Írán v sobotu 28. února, kdy byl zabit i nejvyšší íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Napadená země poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.