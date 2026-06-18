Trump je v beznadějné situaci, váhal nad dohodou Chameneí. Ručit mu museli Íránci

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  21:39aktualizováno  21:39
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Nejvyšší íránský vůdce Modžtaba Chameneí uvedl, že měl na dohodu se Spojenými státy jiný pohled než íránský prezident Masúd Pezeškján, který ji podepsal. Stojí to ve vzkazu, který dnes večer zveřejnila íránská média. Chameneí, kterého nikdo na veřejnosti neviděl od jeho jmenování v březnu, po zárukách od ostatních íránských činitelů vydal povolení memorandum uzavřít. Spojené státy varoval před přehnanými požadavky v dalších jednáních, uvedla agentura Reuters.
Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího...

Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího (31. května 2019) | foto: Profimedia.cz

Shromáždění v Teheránu na podporu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby...
Shromáždění v Teheránu na podporu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby...
Shromáždění v Teheránu na podporu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby...
Shromáždění v Teheránu na podporu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby...
14 fotografií

„Z principu jsem měl odlišný pohled,“ uvedl ohledně memoranda o porozumění se Spojenými státy Chameneí ve vzkaze, který mu média přisoudila.

V textu stojí, že nejvyšší vůdce souhlasil s podpisem memoranda po zárukách Pezeškjána a dalších vedoucích činitelů, že „budou chráněna práva íránského národa a osy vzdoru“, tedy íránských spojenců v regionu. Podle vzkazu za to prezident převzal odpovědnost.

O dohodu stál podle Chameneího hlavně americký prezident Donald Trump, protože byl v beznadějné situaci. „Je jasné, že budoucí osobní jednání nebudou znamenat přijetí pohledu nepřítele,“ dodal Chameneí. Podle něj se Pezeškján zavázal, že íránští vyjednavači nepřistoupí na přehnané požadavky Spojených států.

Pezeškján a Trump podepsali memorandum na dálku ve středu. Nyní by měla začít jednání o konečné dohodě mezi USA a Íránem, která se mají týkat například budoucnosti obohaceného uranu, uvolnění sankcí na Írán či vyplacení íránských financí zmrazených v zahraničí.

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Chameneí poté, co jeho otce zabily izraelské a americké údery, zastává funkci nejvyššího vůdce. Ten má hlavní slovo v politických záležitostech v Íránu. Od březnového jmenování ale Chameneí mladší nevystoupil na veřejnosti a není jasné, nakolik dokáže svou rozsáhlou moc vykonávat.

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