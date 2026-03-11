Poradce ajatoláha: Trump je nejhloupější prezident a Satan, Izrael musí zaniknout

Poradce íránského vůdce Modžtaby Chameneího Jahjá Rahím Safaví ostře zaútočil na amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterého označil za „nejzkorumpovanějšího a nejhloupějšího“ prezidenta USA. Zároveň prohlásil, že Izrael a Írán podle něj nemohou na Blízkém východě existovat současně. Konflikt mezi oběma zeměmi mezitím podle lidskoprávní organizace HRANA přinesl stovky civilních obětí.

„Trump je nejzkorumpovanější a nejhloupější americký prezident,“ uvedl Jahjá Rahím Safaví. „Je to sám Satan,“ dodal.

Safaví byl v letech 1997 až 2007 vrchním velitelem íránských revolučních gard a posléze si ho dlouholetý nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí vybral jako svého vojenského poradce.

„V regionu Blízkého východu vedle sebe nemohou Izrael a Írán existovat. Může zůstat jen jeden z nich. A ten, kdo zůstane, je Írán. A ten, kdo bude zničen, je samozřejmě sionistický režim,“ uvedl.

V první den izraelsko-amerických úderů byl zabit i Alí Chameneí. Jeho 56letý syn Modžtaba ho ve funkci nahradil v neděli, kdy ho vůdcem zvolilo 88členné Shromáždění znalců.

Íránská lidskoprávní organizace HRANA sídlící ve Spojených státech v úterý uvedla, že počet obětí izraelsko-amerických útoků v Íránu je 1787, včetně nejméně 200 dětí. Většina mrtvých jsou civilisté. Při íránských útocích dosud zahynulo sedm amerických vojáků, šest z nich v Kuvajtu a jeden v Saúdské Arábii. V Izraeli dosud při íránských útocích zahynulo 11 civilistů.

