Vedení Íránu je zničené, vojáci dezertují, tvrdí Trump. Jednotky vyslat neplánuje

Autor: ,
  17:51
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Oválné pracovně řekl, že íránské vedení bylo zničeno a tamní vojáci dezertují. Dodal, že neplánuje do země vyslat americké jednotky. Cíle Spojených států a Izraele v konfliktu s Íránem nejsou stejné, uvedla předtím šéfka tajných služeb USA Tulsi Gabbardová před výborem Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby.
Donald Trump. (11. března 2026)

foto: Profimedia.cz

Donald Trump (17. března 2026)
Donald Trump (16. března 2026)
Donald Trump (16. března 2026)
17 fotografií

„Kdybych to měl v úmyslu, rozhodně bych vám to neřekl. Ale žádné jednotky tam posílat nebudu,“ řekl Trump při setkání s japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou na otázku, zda chce na Blízký východ poslat americké vojáky.

Americké a izraelské cíle nejsou stejné

„Cíle, které stanovil prezident, se liší od cílů, které stanovila izraelská vláda,“ řekla Gabbardová s odkazem na šéfa Bílého domu. „Z provedených operací je patrné, že izraelská vláda se soustředila na vyřazení íránského vedení z provozu. Prezident prohlásil, že jeho cílem je zničit íránskou schopnost odpalovat balistické rakety, jejich výrobní kapacity v této oblasti a jejich námořnictvo,“ dodala.

Trump o něco později oznámil, že izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi řekl, aby neútočil na íránská ropná pole. „Řekl jsem mu: ‚nedělejte to‘ a on to neudělá,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.