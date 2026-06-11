To musí přestat! Indie zuří po zabití svých námořníků při úderech USA u Ománu

Autor: ,
  16:06aktualizováno  16:11
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Indie vyzvala Spojené státy, aby přestaly útočit na plavidla v Ománském zálivu. USA tento týden zaútočily již proti třem tankerům s indickou posádkou, přičemž při jednom z útoků zahynuli tři indičtí námořníci. Oblastní velitelství amerických sil (CENTCOM) uvedlo, že provedlo údery na tankery, které převážely íránskou ropu. Spojené státy zahájily začátkem dubna námořní blokádu Íránu, jejímž deklarovaným cílem je omezit příjmy íránského režimu z prodeje ropy.

„Tyto útoky musí přestat a skončit,“ zdůraznilo indické ministerstvo zahraničí. „Vyzýváme k dialogu a diplomacii, abychom se mohli brzy vrátit k míru a stabilitě v regionu,“ uvedl mluvčí ministerstva, který výslovně uvedl, že americké námořnictvo zaútočilo na tři plavidla s indickou posádkou.

USA při útoku na tanker v Hormuzu zabily tři Indy. (9. června 2026)
Plavidla proplouvají Hormuzským průlivem u íránského přístavu Bandar Abbás. (8. června 2026)
Námořní důstojník na palubě výsadkové lodi USS Tripoli dohlíží na letové operace v Arabském moři. (5. května 2026)
Další úder. USA útočily na Írán, ten uzavřel Hormuzský průliv a zasáhl v něm dvě lodě
32 fotografií

Podle velitelství CENTCOM odmítaly posádky plavidel, která se snažila prolomit blokádu, uposlechnout pokynů amerických sil.

Ve čtvrtek USA zaútočily na tanker MT Jalveer, plující pod vlajkou Guineje-Bissau. Na palubě byla 20členná indická posádka. Všichni jsou podle ministerstva zahraničí v pořádku.

V pondělí USA zaútočily na nenaložený ropný tanker Marivex, plující pod vlajkou Palau, který se snažil proplout do jednoho z íránských přístavů.

Ve středu velitelství CENTCOM uvedlo, že zaútočilo na tanker Settebello, protože převážel íránskou ropu a pokusil se prolomit americkou blokádu íránských přístavů.

Indické ministerstvo zahraničí informovalo, že na palubě tankeru bylo 24 Indů, z nichž 21 bylo zachráněno. Zbylí tři byli po útoku pohřešováni, později ale byla jejich těla nalezena a identifikována. Dillí si kvůli incidentu předvolalo zástupce velvyslanectví USA v Indii, aby vyjádřilo svůj důrazný protest.

Velitelství CENTCOM uvedlo, že od zahájení blokády 13. dubna vojensky zasáhlo proti devíti plavidlům, která se odmítly podrobit pokynům, přičemž dalších 135 plavidel pokyny amerických sil uposlechlo a změnilo směr.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Ukrajinci zničili mosty na Krymu. Dnes benzin nebude, hlásí v Sevastopolu

Auta čekají ve frontě na pohonné hmoty u čerpací stanice v krymské Jevpatoriji...

Recenze

Přežili Hitlera, dorazil je Stalin. Další argument do diskuse, zda byli horší nacisti, nebo komunisti

Průvod s portrétem Stalina.

ONLINE: Jižní Korea - Česko, fotbalisté vstupují do mistrovství světa

Radost českých fotbalistů po gólu do sítě Guatemaly, který zařídil Patrik...

Kanye West na chuchelském závodišti v Praze nakonec nevystoupí

Raper Kanye West uspořádal první shromáždění na podporu své prezidentské...

To musí přestat! Indie zuří po zabití svých námořníků při úderech USA u Ománu

USA při útoku na tanker v Hormuzu zabily tři Indy. (9. června 2026)

Šifrované mobily jsou běžná věc, řekl exministr u soudu s Dozimetrem

Právník a bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec přichází k Obvodnímu soudu...

Trump hrozí Íránu „tvrdým úderem“. Chce ovládnout ostrov Charg i ropný průmysl

Pohled na íránský ostrov Charg, na kterém se nachází hlavní terminál pro vývoz...

Piráti kvůli Babišovi píší do Bruselu. Udělali jste z něj středobod vesmíru, říká Macinka

Mimořádná schůze Sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Na...

Rozhovor

Vůdci Hamásu bychom měli postavit zlatou sochu, říká poradce izraelských premiérů

Premium
Dan Schueftan na CEVRO Univerzitě.

Britský ministr obrany rezignoval. Starmerovi vyčítá málo peněz na obranu

Britský ministr obrany John Healey (2. června 2026)

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Miluji inflaci, prohlásil Trump, zatímco kvůli válce v Íránu vzrostly ceny

Prezident Donald Trump na setkání s majiteli malých podniků v Bílém domu ve...

Úhel pohledu

Drogy přece nejsou norma. Ředitel protidrogové centrály o tom, jak bojovat se závislostmi

Šéf protidrogové centrály Jakub Frydrych

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.