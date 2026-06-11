„Tyto útoky musí přestat a skončit,“ zdůraznilo indické ministerstvo zahraničí. „Vyzýváme k dialogu a diplomacii, abychom se mohli brzy vrátit k míru a stabilitě v regionu,“ uvedl mluvčí ministerstva, který výslovně uvedl, že americké námořnictvo zaútočilo na tři plavidla s indickou posádkou.
Podle velitelství CENTCOM odmítaly posádky plavidel, která se snažila prolomit blokádu, uposlechnout pokynů amerických sil.
Ve čtvrtek USA zaútočily na tanker MT Jalveer, plující pod vlajkou Guineje-Bissau. Na palubě byla 20členná indická posádka. Všichni jsou podle ministerstva zahraničí v pořádku.
V pondělí USA zaútočily na nenaložený ropný tanker Marivex, plující pod vlajkou Palau, který se snažil proplout do jednoho z íránských přístavů.
Ve středu velitelství CENTCOM uvedlo, že zaútočilo na tanker Settebello, protože převážel íránskou ropu a pokusil se prolomit americkou blokádu íránských přístavů.
Indické ministerstvo zahraničí informovalo, že na palubě tankeru bylo 24 Indů, z nichž 21 bylo zachráněno. Zbylí tři byli po útoku pohřešováni, později ale byla jejich těla nalezena a identifikována. Dillí si kvůli incidentu předvolalo zástupce velvyslanectví USA v Indii, aby vyjádřilo svůj důrazný protest.
Velitelství CENTCOM uvedlo, že od zahájení blokády 13. dubna vojensky zasáhlo proti devíti plavidlům, která se odmítly podrobit pokynům, přičemž dalších 135 plavidel pokyny amerických sil uposlechlo a změnilo směr.