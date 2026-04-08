Írán zastavil tankery v Hormuzu, obvinil Izrael z porušování příměří

  16:58aktualizováno  17:44
Írán ve středu zastavil ropné tankery proplouvající Hormuzským průlivem poté, co Izrael podle něj porušil podmínky příměří. Dohoda mezi USA a Íránem, kterou zprostředkoval Pákistán, měla rovněž zajistit volnou plavbu touto úžinou. Podle Islámábádu se příměří vztahuje i na spojence obou zemí a zahrnuje celý region Blízkého východu. Podle Izraele se ale dohoda nevztahuje na Libanon.

Íránské námořnictvo ve středu oznámilo, že majitelé musí získat od Íránu povolení k proplutí, jinak na jejich lodě zaútočí a zničí je. „Jakékoli plavidlo, které se pokusí vplout do moře, bude terčem útoku,“ uvedlo námořnictvo ve zprávě a dodalo, že průliv zůstává uzavřen.

„Dohoda o příměří nemění nic na tom, že Írán má stále situaci pod kontrolou,“ píše novinář Richard Meade z časopisu o mořeplavbě Lloyd’s List. „Lodě stále musí v podstatě žádat o povolení, a to je klíčové. Znamená to, že se nic nezměnilo - bez povolení není průjezd možný,“ líčí.

Podle OSN uvízlo v Perském zálivu od vypuknutí války na konci února odhadem 2000 lodí a 20 tisíc námořníků, kteří nemohou proplout průlivem a pokračovat ve své plavbě.

Íránské ozbrojené síly ve středu rovněž uvedly, že budou nadále podporovat hnutí odporu v Libanonu, Palestině, Jemenu a Iráku.

Arabské státy čelí útokům drony

Nejméně tři arabské země Perského zálivu uvedly, že ve středu navzdory sjednanému příměří mezi USA a Íránem čelily dronovým útokům.

Saúdská Arábie a Katar drony zneškodnily, v Kuvajtu však způsobily škody na zařízeních ropného průmyslu, elektrárnách a zařízeních pro odsolování vody. Katar a Kuvajt z útoků obvinily Teherán.

Lodě v Hormuzském průlivu u břehů ománského guvernorátu Musundam (8. dubna 2026)
Íránští provládní demonstranti v Teheránu pálí americké a izraelské vlajky po oznámení dvoutýdenního příměří ve válce se Spojenými státy a Izraelem. (8. dubna 2026)
Následky iránského útoku na Izrael (5. dubna 2026)
Důsledky izraelského útoku na Libanon (24. března 2026)
Íránské revoluční gardy tvrdí, že ve středu v provincii Fárs na jihu země sestřelily dron Hermes 900. Jakékoli narušení vzdušného prostoru se setká s odpovědí, varovaly. Dron Hermes 900 používá mimo jiné i Izrael.

Izraelské letectvo ve středu provedlo dosud největší vlnu vzdušných úderů na libanonském území od od konce února, tedy počátku nynějšího konfliktu. Tel Aviv uvedl, že útočí na cíle spojené s proíránským hnutím Hizballáh. Teherán to označil za porušení dohodnutého příměří.

Íránské agentury později s odvoláním na své zdroje uvedly, že Írán v reakci na izraelské útoky v Libanonu zvažuje odstoupení od dohody. Tu Spojené státy i Írán označily za své vítězství.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí si kvůli izraelským úderům telefonoval s náčelníkem pákistánských ozbrojených sil Asime Munírem.

Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf ve středu varoval, že případy porušování příměří, které jsou z Blízkého východu hlášeny, podkopávají mírový proces. Zároveň vyzval všechny strany zapojené do konfliktů v regionu, aby byly zdrženlivé a přijaté dvoutýdenní příměří dodržovaly.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem vyjádřil naději, že příměří povede k „dohodě o trvalém míru“. „Doufáme, že příměří bude plně dodržováno a že nebude žádný prostor pro provokace a sabotáže,“ uvedl.

Spojené státy a Izrael zahájily údery proti Íránu 28. února, zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Hizballáh se do konfliktu zapojil vzdušnými údery na Izrael 2. března.

