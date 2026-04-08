Írán zastavil tankery v Hormuzu, obvinil Izrael z porušování příměří

Íránské námořnictvo ve středu oznámilo, že majitelé musí získat od Íránu povolení k proplutí, jinak na jejich lodě zaútočí a zničí je. „Jakékoli plavidlo, které se pokusí vplout do moře, bude terčem útoku,“ uvedlo námořnictvo ve zprávě a dodalo, že průliv zůstává uzavřen.
„Dohoda o příměří nemění nic na tom, že Írán má stále situaci pod kontrolou,“ píše novinář Richard Meade z časopisu o mořeplavbě Lloyd’s List. „Lodě stále musí v podstatě žádat o povolení, a to je klíčové. Znamená to, že se nic nezměnilo - bez povolení není průjezd možný,“ líčí.
Podle OSN uvízlo v Perském zálivu od vypuknutí války na konci února odhadem 2000 lodí a 20 tisíc námořníků, kteří nemohou proplout průlivem a pokračovat ve své plavbě.
Íránské ozbrojené síly ve středu rovněž uvedly, že budou nadále podporovat hnutí odporu v Libanonu, Palestině, Jemenu a Iráku.
Arabské státy čelí útokům drony
Nejméně tři arabské země Perského zálivu uvedly, že ve středu navzdory sjednanému příměří mezi USA a Íránem čelily dronovým útokům.
Saúdská Arábie a Katar drony zneškodnily, v Kuvajtu však způsobily škody na zařízeních ropného průmyslu, elektrárnách a zařízeních pro odsolování vody. Katar a Kuvajt z útoků obvinily Teherán.
Íránské revoluční gardy tvrdí, že ve středu v provincii Fárs na jihu země sestřelily dron Hermes 900. Jakékoli narušení vzdušného prostoru se setká s odpovědí, varovaly. Dron Hermes 900 používá mimo jiné i Izrael.
Izraelské letectvo ve středu provedlo dosud největší vlnu vzdušných úderů na libanonském území od od konce února, tedy počátku nynějšího konfliktu. Tel Aviv uvedl, že útočí na cíle spojené s proíránským hnutím Hizballáh. Teherán to označil za porušení dohodnutého příměří.
Íránské agentury později s odvoláním na své zdroje uvedly, že Írán v reakci na izraelské útoky v Libanonu zvažuje odstoupení od dohody. Tu Spojené státy i Írán označily za své vítězství.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí si kvůli izraelským úderům telefonoval s náčelníkem pákistánských ozbrojených sil Asime Munírem.
Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf ve středu varoval, že případy porušování příměří, které jsou z Blízkého východu hlášeny, podkopávají mírový proces. Zároveň vyzval všechny strany zapojené do konfliktů v regionu, aby byly zdrženlivé a přijaté dvoutýdenní příměří dodržovaly.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem vyjádřil naději, že příměří povede k „dohodě o trvalém míru“. „Doufáme, že příměří bude plně dodržováno a že nebude žádný prostor pro provokace a sabotáže,“ uvedl.
Spojené státy a Izrael zahájily údery proti Íránu 28. února, zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Hizballáh se do konfliktu zapojil vzdušnými údery na Izrael 2. března.