Po sobotních americko-izraelských úderech na Írán vyjádřil Hizballáh solidaritu s Teheránem a v reakci na zabití íránského duchovního vůdce Alího Chameneího zaútočil pomocí dronů a střel na izraelské území.
Je to poprvé, co se Hizballáh připojil k současným útokům Íránu na Izrael. Zároveň jde o první ostřelování Izraele ze strany Hizballáhu od listopadu 2024, kdy vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a Libanonem zprostředkované Spojenými státy.
Nový izraelský úder se v pondělí ráno zaměřil na jižní předměstí Bejrútu. Defrin uvedl, že Íránem podporované hnutí Hizballáh zaplatí za své útoky na Izrael vysokou cenu. „Hizballáh včera v noci zahájil palbu. Věděli přesně, co dělají. Varovali jsme je,“ řekl mluvčí.
Podle druhého mluvčího izraelské armády Nadava Šošaniho zatím izraelská armáda nemá v plánu pozemní invazi do Libanonu, jakou podnikla předloni v září.
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac na síti X napsal, že dalším cílem je šéf Hizballáhu Naím Kásim. „Hizballáh draze zaplatí za své útoky proti Izraeli. Kásim, který se rozhodl zaútočit pod tlakem Íránu, je nyní cílem, který má být eliminován,“ uvedl. Dodal, že on a izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídili armádě, aby proti Hizballáhu podnikla rázné kroky.
Izraelské údery na Libanon si v pondělí ráno podle libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných. Po nejnovějších izraelských útocích tak vzrostl počet obyvatel, kteří museli opustit své domovy.
Deník L’Orient-Le Jour (OLJ) s odvoláním na telegramový kanál napojený na syrské bezpečnostní složky uvedl, že v průběhu několika hodin v pondělí před izraelským bombardováním uprchly do Sýrie tisíce Libanonců.
Exploze otřásají Teheránem
Podle íránské agentury Tasním izraelský útok v pondělí zasáhl oblast poblíž teheránského náměstí Revoluce, kde se zrovna shromáždili demonstranti odsuzující americko-izraelskou akci.
Podle agentury AFP bylo v několika čtvrtích Teheránu slyšet hlasité výbuchy, které otřásly obytnými budovami.
Útok na Írán
V pondělí byl jmenován novým íránským ministrem obrany Madžíd Ebnelrezá, generál islámských revolučních gard, který nahradí svého předchůdce, jenž zemřel při americko-izraelských náletech.
Íránské revoluční gardy mezitím oznámily, že zahájily raketový útok na několik měst v Izraeli. „Mezi cíli této desáté salvy byl vládní komplex sionistického (izraelského) režimu v Tel Avivu, útoky na vojenská a bezpečnostní centra v Haifě a úder proti východnímu Jeruzalému,“ uvedla armáda islámské republiky v prohlášení vysílaném ve státní televizi.
Armáda dále uvedla, že při útoku použila balistické rakety typu Chajbár.
Podle íránské agentury Fars byly cílem raketových útoků kanceláře Benjamina Netanjahua a velitelství izraelského letectva.