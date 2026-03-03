Íránští zástupci podle Witkoffa na úvod vyjednávání řekli, že mají „nezadatelné právo obohacovat všechno jaderné palivo, které mají k dispozici“. „Odpověděli jsme, že prezident má pocit, že my máme nezadatelné právo vás zastavit,“ pokračoval Witkoff.
Američané podle něj během jednání usoudili, že Írán nemá jiný zájem, než se vrátit k obohacování jaderného paliva s cílem vyrobit jadernou zbraň.
K výrobě atomové zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent. Obohacení uranu z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok. „Materiál (obohacený na) 60 procent může být obohacen na 90 procent, což je považováno za potřebné k výrobě zbraní, během přibližně jednoho týdne, možná deseti dnů,“ řekl Witkoff.
Írán dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.
„Íránští vyjednávači nám řekli přímo – bez jakéhokoliv studu – že mají pod kontrolou 460 kilogramů na 60 procent (obohaceného uranu) a že si jsou vědomi toho, že by z toho bylo možné vyrobit jedenáct jaderných bomb,“ řekl Witkoff.
Americký prezident Donald Trump ho podle jeho slov vyslal na jednání s cílem dosáhnout dohody, v níž by Teherán souhlasil s eliminací svého balistického programu, námořnictva, vzdal se podpory regionálních ozbrojenců a ukončil obohacování jaderného paliva.
„Chtěli, abychom hlásili pozitivní zprávy. Ale ta schůzka pozitivní nebyla,“ dodal Witkoff. Trump v pátek uvedl, že není spokojený se způsobem, jakým Írán s Washingtonem vyjednává. Šéf Bílého domu prohlásil, že si přeje s Íránem uzavřít dohodu, a zopakoval, že Teherán nesmí vlastnit jaderné zbraně.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí tehdy uvedl, že Spojené státy se musí vyvarovat nadměrných požadavků, aby byla diplomatická jednání s Íránem úspěšná. Ve čtvrtek Arakčí hovořil o dobrém posunu v souvislosti s jednáními. Podle tehdejších informací serveru Axios ale hodnocení amerických představitelů nebylo tak pozitivní.
O víkendu Spojené státy a Izrael zahájily rozsáhlé vzdušné útoky, které zabily mimo jiné některé vysoce postavené íránské představitele. Írán od té doby podniká odvetné útoky na Izrael a arabské země, kde se nacházejí americké vojenské základny.