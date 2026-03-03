Írán při jednáních upozorňoval, že může vyrobit 11 atomových bomb, řekl Witkoff

Íránští zástupci během dřívějších jednání se Spojenými státy prohlásili, že mají 460 kilogramů na 60 procent obohaceného uranu, který by mohl být použit k výrobě jedenácti atomových bomb, řekl stanici Fox News americký zmocněnec Steve Witkoff. Ten se společně se zetěm amerického prezidenta Jaredem Kushnerem zúčastnil nepřímých jednání s íránskými vyjednávači, které však nevedly k dohodě. USA s Izraelem pak o víkendu na Írán vojensky zaútočily.

Íránští zástupci podle Witkoffa na úvod vyjednávání řekli, že mají „nezadatelné právo obohacovat všechno jaderné palivo, které mají k dispozici“. „Odpověděli jsme, že prezident má pocit, že my máme nezadatelné právo vás zastavit,“ pokračoval Witkoff.

Američané podle něj během jednání usoudili, že Írán nemá jiný zájem, než se vrátit k obohacování jaderného paliva s cílem vyrobit jadernou zbraň.

K výrobě atomové zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent. Obohacení uranu z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok. „Materiál (obohacený na) 60 procent může být obohacen na 90 procent, což je považováno za potřebné k výrobě zbraní, během přibližně jednoho týdne, možná deseti dnů,“ řekl Witkoff.

Írán dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.

„Íránští vyjednávači nám řekli přímo – bez jakéhokoliv studu – že mají pod kontrolou 460 kilogramů na 60 procent (obohaceného uranu) a že si jsou vědomi toho, že by z toho bylo možné vyrobit jedenáct jaderných bomb,“ řekl Witkoff.

Americký prezident Donald Trump ho podle jeho slov vyslal na jednání s cílem dosáhnout dohody, v níž by Teherán souhlasil s eliminací svého balistického programu, námořnictva, vzdal se podpory regionálních ozbrojenců a ukončil obohacování jaderného paliva.

„Chtěli, abychom hlásili pozitivní zprávy. Ale ta schůzka pozitivní nebyla,“ dodal Witkoff. Trump v pátek uvedl, že není spokojený se způsobem, jakým Írán s Washingtonem vyjednává. Šéf Bílého domu prohlásil, že si přeje s Íránem uzavřít dohodu, a zopakoval, že Teherán nesmí vlastnit jaderné zbraně.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí tehdy uvedl, že Spojené státy se musí vyvarovat nadměrných požadavků, aby byla diplomatická jednání s Íránem úspěšná. Ve čtvrtek Arakčí hovořil o dobrém posunu v souvislosti s jednáními. Podle tehdejších informací serveru Axios ale hodnocení amerických představitelů nebylo tak pozitivní.

O víkendu Spojené státy a Izrael zahájily rozsáhlé vzdušné útoky, které zabily mimo jiné některé vysoce postavené íránské představitele. Írán od té doby podniká odvetné útoky na Izrael a arabské země, kde se nacházejí americké vojenské základny.

