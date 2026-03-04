Naše ponorka potopila v Indickém oceánu íránskou válečnou loď, oznámil Hegseth

  14:58aktualizováno  15:04
Americká ponorka torpédovala a potopila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu, oznámil ve středu americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle náměstka srílanského ministra zahraničí zemřelo nejméně 80 lidí. Hegseth uvedl, že jde o první podobný útok na nepřítele od druhé světové války.
Íránská vojenská loď Iris Dena kotví v přístavu Rio de Janeiro v Brazílii. (28....

Íránská vojenská loď Iris Dena kotví v přístavu Rio de Janeiro v Brazílii. (28. února 2023) | foto: Ricardo MoraesReuters

Americký ministr obrany Pete Hegseth (2. března 2026)
Bezpečnostní složky střeží Národní nemocnici v Galle na Srí Lance, kde jsou...
Mluvčí srílanského námořnictva, velitel Buddhika Sampath, hovoří o záchraně...
Bezpečnostní složky střeží Národní nemocnici v Galle na Srí Lance, kde jsou...
49 fotografií

Námořnictvo Srí Lanky ve středu ráno oznámilo záchrannou operaci u jižního pobřeží ostrova související s íránským plavidlem.

Místní média informovala, že loď vyslala nouzový signál u pobřeží města Galle na jihu země a že zranění skončili v nemocnici. Podle srílanských úřadů bylo na palubě lodi 180 lidí.

Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.

Při operaci Epic Fury (Epická zuřivost) byl zabit mimo jiné nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí.

Šéf Pentagonu ve středu na společné tiskové konferenci s předsedou sboru náčelníků štábů Danem Cainem vyjádřil přesvědčení, že Spojené státy ve válce s Íránem vítězí.

