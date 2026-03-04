Naše ponorka potopila v Indickém oceánu íránskou válečnou loď, oznámil Hegseth

Námořnictvo Srí Lanky ve středu ráno oznámilo záchrannou operaci u jižního pobřeží ostrova související s íránským plavidlem.
Místní média informovala, že loď vyslala nouzový signál u pobřeží města Galle na jihu země a že zranění skončili v nemocnici. Podle srílanských úřadů bylo na palubě lodi 180 lidí.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.
Při operaci Epic Fury (Epická zuřivost) byl zabit mimo jiné nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí.
Šéf Pentagonu ve středu na společné tiskové konferenci s předsedou sboru náčelníků štábů Danem Cainem vyjádřil přesvědčení, že Spojené státy ve válce s Íránem vítězí.