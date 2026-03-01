Chameneí šel do pekel. Íránci slaví i pláčou v ulicích, nejde signál ani internet

V noci na neděli do ulic Teheránu a dalších měst po celém Íránu nahrnuly velké davy lidí oslavujících zprávu, že byl Chameneí zabit při sobotních americko-izraelských útocích, píše list The New York Times (NYT).
Podle agentury AFP se v neděli v centru Teheránu shromáždily také tisíce lidí, kteří oplakávají Chameneího smrt. Většina z nich přišla oblečená v černé, někteří plakali a skandovali: „Smrt Americe“ a „Smrt Izraeli“, zatímco mávali íránskými vlajkami a v rukou drželi Chameneího fotografii.
V Íránu je přerušená většina telefonních služeb, jak mobilních, tak pevných linek, stejně jako připojení k internetu, a tak je těžké zjistit celkovou náladu veřejnosti v zemi s více než 90 miliony obyvatel.
Novinářům NYT se podařilo spojit se třemi obyvateli Teheránu, kteří ve videohovorech popsali scény odehrávající se v jejich čtvrti.
Velké davy mužů a žen tančili na ulicích, jásali a křičeli: „Hurá!“ Projíždějící řidiči troubili klaksony, nebe ozářily petardy a kolem zněla hlasitá perská hudba. Mnoho obyvatel se vyklánělo z oken a balkonů a křičelo: „Svoboda, svoboda.“
Agentura Bloomberg připomněla, že íránští mileniálové narození po roce 1989 nezažili ani jeden den, kdy by Chameneí nebyl u moci. Byl nezpochybnitelnou veličinou a žádný z jeho nástupců zřejmě nebude mít stejnou moc, institucionální kontrolu ani osobní vliv, které zdědil po ajatolláhu Rúholláhovi Chomejním a které po generace upevňoval.
Jeho tvrdá vláda donutila miliony lidí opustit zemi a odejít do exilu, tisíce lidí skončily ve vězení a nespočet obyčejných občanů žil ve strachu, což činí představu éry po Chameneím téměř nepředstavitelnou. A proto bezprostřední reakce na to, co by mohlo znamenat rozpad desítky let budovaného a posilovaného systému, v mnoha případech zněla: „Je to vůbec pravda?“ dodal Bloomberg.
„Radostí jsme křičeli a tančili“
Sara, 53letá obyvatelka Teheránu, v telefonickém rozhovoru NYT řekla, že když se v televizi dozvěděla, že byl Chameneí zabit, vykřikla a začala skákat radostí. Její manžel začal přecházet po pokoji a pak se objali.
„Pak jsme vyběhli ven, křičeli z plných plic, smáli se a tančili s našimi sousedy,“ dodala Sara. Jen před měsícem byla ona, její manžel i dcera mezi demonstranty, kteří vyšli do ulic v povstání proti íránskému režimu. Bezpečnostní síly ji a jejího manžela zbily obušky a nastříkaly jim do očí slzný plyn, řekla.
Chameneí, který měl v Íránu poslední slovo ve všech vládních rozhodnutích v Íránu, osobně nařídil bezpečnostním složkám, aby proti demonstrantům použily smrtící sílu, což vedlo k masakru, při němž podle organizací na ochranu lidských práv zahynulo nejméně 7000 lidí. Předpokládá se ale, že skutečný počet obětí byl ještě vyšší, dodal NYT.
Pro rodiny, jejichž milovaní byli zabiti nebo uvězněni, je zpráva o smrti nejvyššího duchovního vůdce úlevou. Důkazem je i video, které zveřejnila perská služba BBC, na němž muž v Teheránu na střeše křičí: „Chameneí šel do pekel!“