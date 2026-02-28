Když začaly do íránských měst dopadat rakety, řada Íránců netušila, co se děje. „Stála jsem na střeše stejně jako další lidé, všichni jsme se dívali na nebe. Bylo slyšet, jak některé ženy ječí. Na ulici sousedé běželi k autům. Připadali jsme si jako v nějakém filmu,“ uvedla Golšan Fasíová, která bydlí v severní části Teheránu a viděla přilétat druhou vlnu bojových letadel.
Vláda jim podle portálu The New York Times (NYT), který se odvolává na několik obyvatel, příliš nepomohla zorientovat se v nastalé situaci. Státní televize neupřesnila, kde se před bombardováním skrýt, místo toho vysílala revoluční písně z dob íránsko-irácké války a propagandistické zprávy odsuzující USA.
„Íránský lid je na to úplně sám,“ uvedla dvaašedesátiletá Roja. „Pomáháme si navzájem. Vláda se neangažuje.“
Jedna z obyvatelek západní části Teheránu řekla stanici NPR, že úřady Íránce před útokem nijak nevarovaly. „Zasáhli spoustu cílů kolem mě, slyšeli jsme stíhačky a vybuchující rakety,“ popsala dramatickou situaci.
Íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti vyzvala obyvatele, aby raději opustili Teherán a další města napadená Izraelem a USA a odjeli do bezpečí. Mnozí tak z obav učinili, což vedlo k přeplněným silnicím. Podle státní televize se některé tahy změnily na jednosměrné, zatímco jiné byly zcela zablokované.
Devětatřicetiletá Maša později řekla NYT, že hlasitý chaos v Teheránu vystřídalo zlověstné ticho. Dříve byly ulice natolik ucpané, že někteří lidé raději opustili auta a pokračovali pěšky. Podle ní je nyní hlavní město opuštěné, tiché a nehybné.
Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu odůvodňují údery snahou pomoci íránskému lidu zbavit se okovů teokratické diktatury a převzít moc do vlastních rukou. U některých Íránců jejich výzvy ke svobodě nacházejí odezvu. Roxana z Teheránu, která se zapojila do protivládních protestů tvrdí, že ona i další odpůrci režimu se nyní bojí méně než v době demonstrací. „Doufáme, že tentokrát režim padne. Udělali jsme si zásoby jídla a budeme jen čekat,“ dodala.
„Ať žije šáh!“
Arian, obyvatel městečka Ekteban západně od Teheránu, uvedl, že někteří z jeho příbuzných jásali nad útoky a skandovali „Ať žije šáh“ – bývalý vládce Íránu byl sesazen v roce 1979 islámskou revolucí, která vynesla k moci současný režim.
Nejmenovaný lékař ze severní části země, který ošetřoval zraněné během lednových demonstrací, sdělil listu The Wall Street Journal(WSJ), že „opatrně doufá“, že aktivita USA a Izraele přinese změnu. Podle něj jiná cesta není. Obává se však, že útok může vést k posílení zastánců tvrdé linie nebo k vytvoření mocenského vakua a chaosu.
Teheránský úředník blízký opozici uvedl, že lidé se z útoků radují, ale ne otevřeně. „Lidé na ulici se na sebe usmívají: Věříte tomu? Ukazují, jak moc jsou nadšení,“ řekl.
Mnozí Íránci však mají obavy z budoucnosti. „Právě mi bylo 65 let. Prožila jsem íránsko-iráckou válku a vím, jak hrozná válka je,“ uvedla Azar, učitelka na střední škole v důchodu žijící v západním Teheránu. „Nechápu, jak někteří lidé mohou doufat ve válku. V životě jsem nikdy neviděla, že by válka vedla k něčemu dobrému. Bez ohledu na to, jak zločinná může být vláda, válka je vždy horší.“
I někteří odpůrci vlády útoky odsuzují. WSJ cituje ženu pracující ve filmovém průmyslu, která je silně proti americko-izraelské vojenské intervenci, přestože si přeje pád Islámské republiky. „Lidé mají smíšené pocity. Někteří jsou šťastní, protože si myslí, že to bude krátké, jako dvanáctidenní válka, a nevidí jiný způsob, jak se postavit vládě. Jiní mají obavy,“ řekl další obyvatel Teheránu.
Někteří Íránci reagují se skepsí na Trumpovy výzvy, aby sami svrhli režim s podporou USA. „Jediná věc, na kterou teď myslíme, je dostat se do bezpečí,“ uvedla právnička Lalí, matka dvou dětí. „Na protesty ani nepomýšlíme.“