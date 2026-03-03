ONLINE: USA hlásí zničení velitelství revolučních gard. Izrael útočil v Bejrútu

Autor: ,
  7:03
USA zničily během pokračujících operací velitelská a řídicí centra íránských revolučních gard, schopnosti íránské protivzdušné obrany, odpalovací zařízení raket a dronů i vojenská letiště, oznámilo regionální velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM. V noci na čtvrtý den konfliktu právě íránské revoluční gardy provedly útok na americkou leteckou základnu v Bahrajnu. Hořelo i na ambasádě USA v Rijádu. Izrael pak útočil v Bejrútu.
Stoupající kouř po izraelských leteckých útocích v libanonském v Dáhíja v...

Stoupající kouř po izraelských leteckých útocích v libanonském v Dáhíja v předměstí Bejrútu. (3. března 2026) | foto: AP

Kouř stoupá z izraelských leteckých útoků v Díhíja, v jižním předměstí Bejrútu...
Kouř stoupá z izraelských leteckých útoků v Dáhíja v jižním předměstí Bejrútu v...
Izraelský protivzdušný systém odpaluje íránské rakety v Tel Avivu. (3. března...
Izraelský protivzdušný systém odpaluje rakety během íránského útoku na Tel Aviv...
139 fotografií

„Budeme i nadále rozhodně zasahovat proti bezprostředním hrozbám, které představuje íránský režim,“ dodává prohlášení amerických ozbrojených sil doplněné o snímky příslušníků ozbrojených sil v akci a fotografii požáru na lodi.

Íránské revoluční gardy pro změnu v úterý ráno uvedly, že provedly rozsáhlý dronový a raketový útok na americkou leteckou základnu v Bahrajnu, píše agentura AFP. Podle íránských státních médií byla základna zničena. Spojené státy útok dosud nekomentovaly.

Terčem íránských úderů byla podle íránské agentury Fars, která má blízko k revolučním gardám, základna v oblasti Šajch Ísa a v důsledku útoku začaly explodovat nádrže s palivem. Dříve svědci podle stanice BBC viděli stoupat kouř ze Spojenými státy spravované námořní základny v Bahrajnu.

Požár na ambasádě v Rijádu, Trump slíbil odplatu

Problémy se objevily i na ambasádě Spojených států v saúdskoarabském Rijádu, kterou v noci na úterý zasáhly dva drony, což způsobilo menší požár a hmotné škody malého rozsahu, uvedlo v prohlášení ministerstvo obrany Saúdské Arábie. Televize Fox News uvedla, že v budově ambasády v době útoku nikdo nebyl a že na komplex zaútočil Írán pomocí dronů.

Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Lidé se účastní smutečního shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Americká stíhací letadla jsou vidět na palubě plavidla USS Abraham Lincoln během operace proti Íránu. (28. února 2026)
Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu útoků na Írán. (1. března 2026)
158 fotografií

Americký prezident Donald Trump stanici NewsNation řekl, že se veřejnost brzy dozví, jaká bude odplata za útok na ambasádu a smrt amerických vojáků v konfliktu s Íránem, uvedl zpravodaj stanice na X.

Podle zdrojů agentury AFP se před propuknutím požáru v diplomatické čtvrti Rijádu ozvaly dvě hlasité exploze. Následně byly v Rijádu podle svědků AFP slyšet další exploze. Saúdskoarabské ministerstvo obrany později oznámilo, že sestřelilo osm dronů u hlavního města a u města Chardž v centrální části země.

Americko-izraelské údery stejně jako íránská odvetná palba na Izrael a americké základny a další americké objekty v regionu trvají od soboty. Hlavní vlna útoků ale podle amerického prezidenta Donalda Trumpa teprve přijde.

Prezident v noci na úterý také pohrozil Íránu odvetou za smrt šesti amerických vojáků a noční útok na americkou ambasádu v Rijádu. Americké oblastní armádní velitelství CENTCOM v pondělí uvedlo, že k 16:00 washingtonského času (pondělí 22:00 SEČ) registruje šest mrtvých příslušníků ozbrojených sil USA.

Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán v sobotu s cílem zničit íránské rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu. Prezident Donald Trump zmiňoval, že země nesmí získat jaderné zbraně. Jeden z úderů zabil duchovního vůdce Alího Chameneího, zemřelo také téměř pět desítek dalších předních činitelů. Írán podnikl v reakci na americko-izraelskou operaci řadu odvetných úderů v arabských zemích regionu.

Přes 50 mrtvých v Libanonu

Izraelská armáda v noci na úterý oznámila, že provádí údery na velitelství a sklady zbraní militantního hnutí Hizballáh v libanonském hlavním městě Bejrútu, píše agentura Reuters. Hizballáh je blízkým spojencem Íránu, který čelí americkým a izraelským úderům a současně provádí svou vojenskou odvetu.

Libanonské úřady v pondělí uvedly, že izraelské údery na Libanon zabily 52 lidí, přes 150 zranily a přiměly 28 500 lidí opustit své domovy.

Údery na Libanon Izrael zahájil v noci na pondělí. Tvrdí, že tím reaguje na útoky Hizballáhu za použití střel a dronů. Rozhodnutí šíitského hnutí zaútočit na Izrael odmítla na svém pondělním zasedání libanonská vláda.

Hizballáh ostřeloval Izrael mezi lety 2023 a 2024, aby podpořil svého spojence, palestinské teroristické hnutí Hamás v boji proti Izraeli. V listopadu 2024 bylo uzavřeno příměří, které však Izrael opakovaně nerespektoval a dále útočil na libanonské území. Podle něj to byla reakce na porušování příměří ze strany Hizballáhu. Údery byly snahou zamezit obnovení vojenských schopností šíitského hnutí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.