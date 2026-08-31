„Americké síly v Jordánsku jsou pod palbou raket,“ informovala televizní stanice Fox News, podle které se americké síly snažily sestřelit íránské rakety, odpálené proti americkým základnám v Jordánsku.
„Zatím žádné významné dopady. Téměř všechny přilétající rakety byly zachyceny,“ uvedl reportér stanice s odvoláním na nejmenovaný americký zdroj.
Americké síly v neděli zasáhly dvě íránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Lárak ležícím v severní části Hormuzského průlivu. Zpravodaji serveru Axios to sdělil nejmenovaný americký činitel s tím, že íránské revoluční gardy se chystaly pomocí raket klást námořní miny v průlivu.
Podle vyjádření gard při útoku zahynulo několik vojáků a civilistů. Americké údery na Írán jsou první po několika týdnech klidu.
„Americké síly podnikly omezenou, přesnou akci proti silám íránských revolučních gard, které kladením min vytvářely bezprostřední ohrožení v Hormuzském průlivu.
Írán hrozbu vytvořil a američtí vojáci ji odstranili, aby ochránili civilní námořníky, obchodní lodní dopravu a volný tok globálního obchodu,“ uvedlo americké velitelství CENTCOM, které řídí americké operace na Blízkém východě.
Spojené státy před týdnem představily nové sankce proti Íránu. Jejich cílem je podle Washingtonu odříznout zemi od veškerých ekonomických zdrojů, které pomáhají udržovat tamní režim při životě.
Mnozí analytici tento krok vysvětlovali jako neochotu administrativy prezidenta Donalda Trumpa pokračovat ve vojenských operacích, a to i vzhledem ke zprávám o nedostatečných amerických zásobách některých typů munice.
Válka v regionu začala americko-izraelskými údery na Írán na konci února. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě. Průliv je důležitou trasou pro přepravu ropy, plynu a dalších komodit ze zemí Perského zálivu.