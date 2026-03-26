„Írán předal v noci prostřednictvím zprostředkovatelů formální odpověď na patnáctibodový plán Spojených států,“ uvedla íránská agentura Tasním, která má blízko k revolučním gardám. Podle jejího zdroje nyní Teherán čeká na reakci Washingtonu.
Další íránský zdroj řekl agentuře Reuters, že Teherán v odpovědi předané Pákistánu sdělil, že plán nenaplňuje minimální požadavky na úspěch. Podle tohoto zdroje Írán považuje návrh za jednostranný a domnívá se, že slouží jen americkým a izraelským zájmům.
Podle agentury AFP bylo prohlášení ministra Dara prvním oficiálním potvrzením Islámábádu, že Pákistán hovory mezi dvěma státy zprostředkovává. „Pokračují nepřímá jednání mezi USA a Íránem prostřednictvím zpráv předávaných Pákistánem. V této souvislosti předložily Spojené státy svůj patnáctibodový plán, o němž Írán v současné době uvažuje,“ uvedl Dar.
Doplnil, že jednání podporují také Turecko, Egypt a další spřátelené země. „Pákistán je i nadále plně odhodlán prosazovat mír a vynakládá veškeré úsilí k zajištění stability v regionu i mimo něj,“ napsal.
Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán 28. února. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny. Íránci zároveň výrazně omezují plavbu Hormuzským průlivem, který leží na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu. Válka tak dopadá na ceny ropy na mezinárodních trzích a také na cestovní ruch a leteckou dopravu v oblasti.
O Pákistánu se už dříve hovořilo jako o potenciálním zprostředkovateli s ohledem na jeho dlouhodobé vztahy se sousedním Íránem a Spojenými státy, ale také díky jeho síti kontaktů v regionu. AFP píše, že pákistánský premiér Šahbáz Šaríf i ministr zahraničí Dar jsou v pravidelném kontaktu s představiteli íránského režimu i se svými spojenci v Perském zálivu, zejména Saúdskou Arábií. Pákistán byl také už dříve pokládán za nejpravděpodobnější dějiště případných mírových rozhovorů.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že íránský režim se účastní mírových rozhovorů, a naznačil, že představitelé Teheránu to popírají kvůli obavám, že je zabijí vlastní lidé. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí ve středu tvrdil, že Teherán nemá v úmyslu s Washingtonem vyjednávat a válku chce ukončit podle vlastních podmínek. „Někdy mohou být předávány zprávy, ale v žádném případě to nelze označit za dialog ani za vyjednávání,“ doplnil.
Ve čtvrtek pak Trump řekl, že si není jistý, zda jsou Spojené státy ochotny uzavřít dohodu s Íránem. Pronesl to na zasedání kabinetu ve Washingtonu. Íránce označil za skvělé vyjednavače, Teherán podle něj žádá o dohodu s USA. Trumpův zmocněnec Steve Witkoff zase řekl, že Írán hledá cestu k ukončení války. Je podle něj velká šance, že bude možné uzavřít s Teheránem dohodu.