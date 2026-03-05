Ukrajina se stala průkopníkem v používání masově vyráběných obranných dronů v hodnotě několika tisíc dolarů, jimiž zneškodňuje ruské drony vysílané na ukrajinská města.
Jde převážně o stroje Geraň-2, což je ruský název pro dron Šáhed-136 íránské konstrukce, který Rusko vyrábí zřejmě v licenci. Jeden Šáhed podle Financial Times (FT) stojí 30 tisíc dolarů (630 tisíc korin), zatímco protiraketová střela jako PAC-3 do systému Patriot vyjde na miliony dolarů.
Nejmenovaný ukrajinský představitel diskuze s Washingtonem popsal jako citlivé téma. „Nicméně je zřejmé, že narůstá zájem o ukrajinské dronové interceptory, které dokáží zachytit drony Šáhed za velmi nízkou cenu,“ uvedl zdroj.
Místní představitel zbrojního průmyslu FT sdělil, že jakýkoliv prodej ukrajinských systémů, a to i těch vyráběných mimo zemi, by musel být koordinován s Kyjevem.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý potvrdil, že partneři, včetně USA, se obracejí na Ukrajinu s žádostí o pomoc s ochranou proti šáhedům. Uvedl, že jednal i s katarským emírem Tamímem bin Hamadem Sáním a prezidentem Spojených arabských emirátů Muhammadem bin Zajdem Nahajánem.
Zelenskyj předtím navrhl, že jeho země dodá zemím Blízkého východu ukrajinské systémy na obranu proti íránským bezpilotním prostředkům. Výměnou za to žádá střely do systému Patriot, kterých má Ukrajina nedostatek.
Írán podle expertů mohl nashromáždit desítky tisíc šáhedů. Od chvíle, co zemi začaly bombardovat USA a Izrael, jich stovky použil především proti státům v Perském zálivu, jež se náletů neúčastní, ale nachází se v nich americké základny využívané k útokům. Jelikož lze šáhedy lehce skrýt a odpálit je odkudkoliv, jsou méně zranitelné vůči americké a izraelské taktice ničit odpalovací zařízení a sklady s raketami.