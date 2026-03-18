V zemích Zálivu útočíme kvůli přesunům amerických vojáků, hájí se Írán

  10:26aktualizováno  10:26
Írán zasahuje civilní oblasti v zemích Perského zálivu například kvůli přesunům amerických vojáků z vojenských základen do hotelů v centrech tamních měst. Uvedl to šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí. Dodal také, že íránský postoj k vývoji jaderných zbraní se zásadním způsobem nezmění.
Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Na letišti v Dubaji došlo k přerušení letového provozu kvůli nárazu dronu do...
„Americké síly byly terčem útoků všude, kde se shromažďovaly, kdekoli se nacházela zařízení, která jim patřila. Je možné, že některá z těchto míst se nacházela v blízkosti městských oblastí,“ připustil nejvyšší íránský diplomat v rozhovoru pro stanici Al-Džazíra.

Ministerstvo obrany Saúdské Arábie informovalo o dalším sestřelení dvou dronů, které se blížily k diplomatické čtvrti v Rijádu. Také Spojené arabské emiráty uvedly, že se jim podařilo zachytit střelu ve svém vzdušném prostoru; žádné oběti nejsou hlášeny.

Arakčí uznal, že země v regionu jsou íránskými útoky znepokojené, avšak podle něj vinu ze zahájení války nesou výhradně Spojené státy. Ty spolu s Izraelem spustily 28. února silné údery na Írán, který v odvetě odpovídá útoky i na státy Perského zálivu, kde se nacházejí vojenské objekty Spojených států. Válka pokračuje již devatenáctým dnem.

Spojené státy a Izrael zdůvodňují své útoky tím, že jejich cílem je zamezit Teheránu v získání jaderné zbraně. Teherán takové úmysly popírá a tvrdí, že jeho jaderný program je zaměřen na civilní účely.

Podle Arakčího se ani po začátku války íránský postoj k vývoji jaderných zbraní výrazně nemění. Ministr ale také upozornil, že nový nejvyšší duchovní vůdce teokratického režimu Modžtaba Chameneí se k této otázce dosud nevyjádřil.

Ohledně Hormuzského průlivu Arakčí navrhl, aby pobřežní státy v oblasti průlivu vypracovaly nový protokol, který by zajistil bezpečnou plavbu za „specifických podmínek“ v rámci íránských a regionálních zájmů.

Rozšiřující se regionální válka ochromila lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.

