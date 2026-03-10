Američané válku s Íránem nechtějí, ukazují průzkumy. I Bush se opíral o lepší čísla

  15:03aktualizováno  15:03
Podpora útoků Spojených států na Írán je mezi Američany mnohem nižší, než tomu bylo v případě amerického zapojení do válek v zahraničí v minulosti. Podpora konfliktu s Íránem se pohybuje v rozmezí od 27 procent podle průzkumu Reuters/Ipsos po 50 procent podle průzkumu konzervativní stanice Fox News.
Loď USS Gerald R. Ford amerického námořnictva během operace Epic Fury, která má...

Loď USS Gerald R. Ford amerického námořnictva během operace Epic Fury, která má za cíl útok na Írán. (9. března 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na...
Torpédoborec USS Frank E. Petersen Jr. odpaluje střelu Tomahawk během operace...
Teherán v noci opět čelil útokům. (10. března 2026)
Loď USS Gerald R. Ford amerického námořnictva během operace Epic Fury, která má...
Rozdíl podle NYT naznačuje, že veřejné mínění se ještě formuje, zatímco se Američané dozvídají více o úderech a jejich dopadu.

I průzkumy ukazující nejvyšší podporu pro válku s Íránem ale nedosahují takových čísel, jako tomu bylo v případě amerického zapojení do druhé světové války, korejské války či války v Iráku, poznamenal NYT.

Ve dnech po japonském útoku na námořní základnu Pearl Harbor na Havajských ostrovech v roce 1941, po němž USA vyhlásily válku Japonsku, krok USA podle průzkumu společnosti Gallup podporovalo 97 procent Američanů.

Ve dnech po rozhodnutí prezidenta George W. Bushe vyslat vojáky do Afghánistánu v roce 2001 tento krok podle průzkumu společnosti Gallup podporovalo 92 procent americké veřejnosti.

Ačkoli válka v Iráku nakonec byla velmi nepopulární, 76 procent Američanů v průzkumu provedeném den po americké invazi do Iráku v roce 2003 rozhodnutí schvalovalo, napsal NYT.

Absence obhajoby zásahu

Rozdíl v podpoře pro útoky na Írán a podporou amerického zapojení do konfliktů v minulosti lze podle politoložky Sarah Maxeyové z Loyolovy univerzity v Chicagu vysvětlit částečně tím, že minulí američtí prezidenti si nechali čas na to, aby válku obhájili před americkou veřejností.

„Před válkou v Iráku v roce 2003 jsme celý rok poslouchali, proč je to důležité, proč byly vyčerpány jiné cesty, proč to potřebujeme,“ uvedla Maxeyová. „Neměli jsme v minulosti moc konfliktů, kterým by nepředcházela jasná komunikační strategie,“ dodala.

Ale působí zde i jiné faktory. Na začátku válek prezidenti obvykle zažívají to, co politologové nazývají „efektem sjednocení kolem vlajky“, kdy podpora stoupá i u těch, kteří prezidenta jinak neschvalují. S tím, jak se za posledních 30 let prohloubilo rozdělení společnosti a Američané se politicky více od sebe vzdálili, však tento efekt zeslábl, píše NYT.

Podle profesora Harvardovy univerzity Matthewa Bauma, který se zabývá veřejným míněním o zahraniční politice, se zmíněné semknutí kolem vlajky dělo hlavně u demokratů, ale demokraté tentokrát nepodpoří republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Baum zároveň poznamenal, že část Trumpovy voličské základny se domnívá, že mu dala mandát, aby je z válek vyvedl.

Útok proti Íránu

Teherán v noci opět čelil útokům. (10. března 2026)
Budova v bahrajnské Manámě údajně zasažená íránským dronem (10. března 2026)
Centrální letový koridor přes Írán, Irák a Perský záliv je prakticky uzavřen, takže většina dopravy směřuje buď na sever přes Kavkaz a Afghánistán, nebo na jih přes Egypt/Saúdskou Arábii/Omán. (10. března 2026)
Teherán v noci opět čelil útokům. (10. března 2026)
Podpora pro válku je obvykle vyšší na začátku a slábne, když konflikt trvá dlouho, roste počet obětí a Američané začnou pociťovat ekonomické dopady konfliktu.

Na počátku války ve Vietnamu 60 procent Američanů nepovažovalo válku za chybu. S rostoucím počtem obětí však rostly i pochybnosti veřejnosti. V roce 1969 již většina veřejnosti válku za chybu považovala. Tento počet se v průběhu konfliktu dál zvyšoval. Průzkumy mínění o popularitě války z úplného začátku vietnamského konfliktu podle NYT neexistují.

Podpora pro válku v Iráku se brzy po jejím začátku prudce propadla a na konci války ji podporovalo pouze 43 procent Američanů. Pokles nastal u demokratů i republikánů.

Časy, kdy Američané stáli jednotně za svou zemí, jsou ale podle NYT pryč. Dříve v tomto ohledu podle Bauma politika končila tam, kde začínaly mezinárodní záležitosti. „Dnes už to neplatí,“ dodal.

