Spojené státy v noci na neděli zaútočily na tři íránské jaderné objekty, které zcela zničily, oznámil americký prezident Donald Trump. V projevu k národu později vzkázal íránskému režimu, že pokud nepřistoupí na mír, čekají ho mnohem větší údery. Íránská diplomacie v reakci uvedla, že Teherán si vyhrazuje všechny možnosti ohledně obrany vlastní suverenity, zájmů a obyvatel.

„Pokud Donald Trump usiluje o Nobelovu cenu za mír, nyní se mu ji asi nepodaří získat, nicméně je nutné říct, že to bylo nutné. Dlouhodobě by to mohlo přinést pozitivní efekt. Doufám, že se zprávy o úplném zničení jaderného programu potvrdí,“ myslí si ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).

O Nobelovu cenu za mír mimochodem americký prezident usiluje. V sobotu ho na cenu nominoval Pákistán kvůli úsilí o vyřešení konfliktu této země s Indií.

Podle europoslankyně Kláry Dostálové (ANO) by měl celý svět poděkovat za útok, který Trump nařídil. „Nás, jako evropské politické špičky, by to mělo utvrdit, že bez USA to dnes nepůjde,“ uvedla. Další europoslanec Alexandr Vondra (ODS) útok kvitoval. „Dvacet let tu byla snaha Írán přesvědčit diplomaticky, což se nepodařilo,“ řekl v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi.

Vondra také ocenil izraelského premiéra Benjamina Netanjahu. „Nebýt jeho, Trump by se nemusel rozhodnout provést takovou akci,“ řekl.

Politici v diskusi probírali také důsledky útoku. „Nejlepší varianta by byla, kdyby Írán uznal Izrael, přestal s jaderným programem a také s podporou svých všech možných proxy armád po celém světě. Co se nakonec stane, uvidíme,“ uvedl Dvořák.

Poslanec SPD a člen sněmovního zahraničního výboru Jaroslav Foldyna však upozornil na to, že by mohla celá akce vyvolat reakci muslimských zemí.

Foldyna americký útok vnímá jako porušení mezinárodního práva. „Nejsem tu pro obhajobu Íránu, ale musím hájit zájmy České republiky, toto rozhodnutí zasáhne celou Evropu. A co se týče Rádia Svobodná Evropa, to je pozůstatek komunismu placený USA a je mi úplně jedno co s ním bude,“ řekl ve vysílání.

Ministr Dvořák zmínil, že to, co se nyní děje v souvislosti s Íránem a Izraelem, dává větší naději pro Rádio Svobodná Evropa, respektive Radio Farda, které je nyní jedním z nezávislých zdrojů pro obyvatele islámské země. „USA by se mohly rozhodnout k obnovení financování,“ řekl.