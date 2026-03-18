Terčem plynová pole, v Íránu i Kataru. Trpí kvůli tomu Irák, ropa podražila

Podle íránských státních médií americké a izraelské údery zasáhly infrastrukturu, která slouží pro těžbu plynu v poli Jižní Pars v Perském zálivu. Údery způsobily požár, proti kterému zasahují hasiči a už ho mají pod kontrolou. Zasažena byla podle agentury AFP klíčová rafinerie.
Írán na údery reagoval pohrůžkou, že recipročně zasáhne energetickou infrastrukturu v Kataru, Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech. Írán už na tyto země útočí, protože hostí na svém území americké základny.
Saúdská Arábie ve středu informovala o tom, že její protivzdušná obrana zničila čtyři balistické střely směřující na hlavní město. Agentura Reuters večer psala o hlasitých explozích v Rijádu. V metropoli Saúdské Arábie ve středu utrpěli čtyři lidé zranění střepinami z trosek rakety, uvedly úřady. Jsou to zřejmě první zranění v saúdskoarabské metropoli v nynější válce.
Katar informoval o raketových útocích na průmyslovou oblast Rás Laffan. Úřady hovoří o požáru a rozsáhlých škodách na hlavním katarském plynárenském zařízení, zranění nejsou hlášena. Katarské ministerstvo zahraničí útok odsoudilo jako přímé ohrožení národní bezpečnosti.
Izraelské úřady ve středu uvedly, že trosky íránské rakety vážně poškodily trojici soukromých letadel na Ben Gurionově letišti u Tel Avivu.
Úder na íránská těžební pole, který připisuje Izraeli, Katar během dne odsoudil. Podle mluvčího katarského ministerstva zahraničí Mádžida Ansárího se jedná o „nebezpečný a nezodpovědný krok v současné vojenské eskalaci v regionu“. „Útočit na energetickou infrastrukturu představuje ohrožení globální energetické bezpečnosti,“ řekl. Podobně se vyjádřilo saúdskoarabské ministerstvo zahraničí, úder kritizoval také Omán.
Podle agentury DPA íránská a katarská oblast s celkovou rozlohou 9 700 kilometrů čtverečních tvoří největší těžební pole plynu na světě. Těžba z něj pokrývá zhruba 70 procent íránské domácí spotřeby plynu. Katar kvůli válce už dříve zcela zastavil produkci zkapalněného zemního plynu, čímž došlo k výpadku 20 procent světových dodávek LNG.
Údery mohou mít nepříznivý dopad na Irák. Íránská agentura Tasním uvedla, že dodávky plynu sousednímu státu byly po úderech zastaveny a přesměrovány pro íránskou potřebu. Přerušení dodávek z Íránu potvrdil podle AFP i mluvčí iráckého ministerstva pro elektřinu. Írán je přitom klíčovým dodavatelem plynu pro iráckou energetickou soustavu, kde pokrývá mezi třetinou a 40 procenty spotřeby plynu a elektřiny.
Severomořská ropa Brent si i v důsledku útoku na íránské plynové pole krátce po 15:30 SEČ připisovala více než šest procent a blížila se ke 110 dolarům za barel.
Izrael ani USA údery nekomentovaly, podle izraelských médií a agentury AP však útok podniklo izraelské letectvo se souhlasem Washingtonu. Izraelská televize Channel 12 tvrdí, že to měl být jasný signál, že americký prezident Donald Trump ztrácí trpělivost s uzavřením Hormuzského průlivu v důsledku íránských útoků.
Izrael a Spojené státy na Írán útočí od konce února a mimo jiné zabily řadu vysokých íránských činitelů včetně duchovního vůdce Alího Chameneího.