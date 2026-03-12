První týden války s Íránem stál USA přes 238 miliard korun, téměř polovina šla na munici

První týden války s Íránem stál Spojené státy 11,3 miliardy dolarů (přes 238 miliard Kč) a jen za munici se za první víkend útoků utratilo pět miliard dolarů. Takový odhad poskytl americkému Kongresu Pentagon, jak to agentuře AP sdělila osoba obeznámená se situací a hovořící pod podmínkou anonymity. Válka Izraele a USA proti Íránu trvá už 13. den.
Americký prezident Donald Trump ve středu uvedl, že v Íránu už nezbylo prakticky nic, na co by americká armáda mohla útočit, a válka na Blízkém východě tak brzy skončí. Stane se tak ale až v momentě, kdy se pro konec bojů rozhodne on sám.

Trump zároveň řekl, že Spojené státy válku s Íránem vyhrály, ale že stále budou pokračovat v boji, aby dokončily svou práci.

USA a Izrael zaútočily na Írán 28. února s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň a omezit jeho vojenské kapacity, od té doby ve vlnách vzdušných útoků pokračují.

Údery zabily v Íránu mnoho vedoucích představitelů režimu včetně nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího a také nejméně 1 787 civilistů, včetně 200 dětí. Teherán v odvetě udeřil na americké a izraelské cíle i na civilní objekty v zemích Perského zálivu.

Současný konflikt výrazně ochromil dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kudy se běžně přepravuje zhruba pětina světových dodávek ropy. Obavy z dlouhodobějšího narušení dopravy v tomto geopoliticky citlivém bodě vedly k výraznému nárůstu cen této komodity.

