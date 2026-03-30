Zničíme íránské elektrárny i ostrov Charg, hrozí Trump. Chce rychlou dohodu

Válka na Blízkém východě ohrožuje globální dodávky ropy a plynu, způsobuje nedostatek zásob hnojiva a narušuje leteckou dopravu. Írán v odpovědi na útoky USA a Izraele zahájené na konci února mimo jiné blokuje lodní dopravu klíčovým Hormuzským průlivem.
Americký prezident ve čtvrtek oznámil, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna do 20:00 (úterý 7. dubna 2:00 SELČ).
Teherán má podle něj do té doby čas, aby zcela otevřel Hormuzský průliv. Americký prezident tak prodloužil ultimátum pro Írán už podruhé.
V rozhovoru s deníkem Financial Times zveřejněném v noci na pondělí Trump řekl, že americká armáda by mohla obsadit íránský ostrov Charg, což je krok, který je v médiích zmiňován už několik dní.
Ostrov ležící asi 25 kilometrů od íránské pevniny slouží jako exportní terminál pro 90 procent vývozu ropy z islámské republiky.
Trump rovněž zvažuje vojenskou operaci s cílem zmocnit se íránského uranu, napsal deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na americké představitele.
Írán pohrozil, že v případě invaze na jeho území zaminuje Perský záliv a zaútočí na elektrárny v celé arabské oblasti.
Kampaň textových zpráv vyzývá obyvatele Íránu, aby se přihlásili jako dobrovolníci k obraně země před hrozící pozemní operací USA, píše agentura AP, která má zprávy k dispozici. Není podle ní jasné, zda je rozesílá íránský vládní orgán.