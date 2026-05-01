Írán poslal další návrh na jednání o konci války. Trump není spokojen

  18:46aktualizováno  18:50
Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu další návrh na jednání o ukončení války, píší ránská státní média. Podle nich se tak stalo ve čtvrtek. Prezident USA Donald Trump uvedl, že s nejnovějším íránským návrhem na řešení konfliktu není spokojen, jednání jsou podle něj telefonická.
Americký prezident Donald Trump opouští Bílý dům ve Washingtonu, aby se vydal na Floridu. (1. května 2026) | foto: Reuters

Zástupce íránského ministra obrany Rezá Talají-Nik . (28. dubna 2026)
Írán „ve čtvrtek večer zaslal text svého posledního návrhu na jednání prostřednictvím Pákistánu, který je zprostředkovatelem rozhovorů se Spojenými státy“, uvedla íránská státní tisková agentura IRNA. Stanice Al-Džazíra rovněž informovala s odkazem na vlastní diplomatické zdroje o zaslání návrhu.

Zatím není jasné, co Írán v textu požaduje či nabízí. Pákistán dosud zprostředkoval kontakty mezi Íránem a Spojenými státy a v hlavním městě Islámábádu se konaly i rozhovory zástupců obou zemí. Zatím však jednání nevedla k uzavření dohody.

„Nesdělujeme obsah soukromých diplomatických jednání. Prezident Trump jasně uvedl, že Írán nikdy nesmí mít jadernou zbraň a rozhovory pokračují s cílem zajistit národní bezpečnost USA v krátkodobém i dlouhodobém horizontu,“ uvedla v reakci na žádost Reuters o komentář mluvčí Bílého domu Anna Kellyová.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí ve čtvrtek uvedl, že „není velmi realistické“ domnívat se, že jednání s USA dosáhnou v krátkém čase nějakého výsledku, napsala agentura Reuters.

Spojené státy a Izrael přitom dávají najevo, že by mohly obnovit údery na Írán, které zastavily na začátku dubna, kdy začalo platit příměří.

Podle serveru Axios vojenští představitelé ve čtvrtek amerického prezidenta Donalda Trumpa informovali o možných nových vojenských operací proti Íránu. Ve čtvrtek izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že je možné, že Izrael bude muset proti Íránu brzy znovu zasáhnout. Teherán pak uvádí, že v případě nových útoků by provedl odvetu.

K hlavním sporným bodům jednání patří íránský jaderný program, který USA a Izrael označují za hrozbu, kvůli níž válku proti Íránu začaly, obohacování uranu či obnova provozu v Hormuzského průlivu, kde je námořní přeprava fakticky zastavená od začátku března, což má dopad na ceny ropy a paliv na celém světě.

Americké ministerstvo financí dnes varovalo lodní společnosti, že jim hrozí sankce, pokud zaplatí Íránu mýtné v Hormuzském průlivu, a to i v situaci, kdy by se jednalo o charitativní příspěvek, například na íránský Červený půlměsíc. Teherán navrhuje cestu Hormuzským průlivem, který je klíčový pro přepravu ropu, zpoplatnit, což Washington odmítá.

