Írán přitvrdil v mírových podmínkách, chce ukončit blokádu jemenských přístavů

„Porušili dohodu a spáchali další krutý čin. Proto jsme zpřísnili podmínky,“ řekl Mohebí agentuře AFP. „Nejsme jejich hračky. Nemůžou si jednostranně porušovat dohodu, kdykoliv se jim zachce,“ dodal.
Jednou z dalších podmínek, kterou Írán přidal, je uvolnění všech íránských aktiv zároveň ještě před začátkem vyjednávaní, nikoliv po částech. Celková hodnota aktiv činí 24 miliard dolarů (asi 511 miliard korun).
Blokáda povstalci ovládaných přístavů a letišť uplatňovaná koalicí v čele se Saudskou Arábií trvá už dekádu. Húsíové, kteří mají podporu z Íránu, od roku 2014 v občanské válce obsadili severozápad Jemenu včetně metropole Saná a nyní už ovládají i téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře. Tento měsíc totiž získali kontrolu také v oblasti u průlivu Báb al-Mandab, což ohrožuje mezinárodní lodní dopravu. Povstalci také vyhlásili blokádu saúdských přístavů.
Válku s Íránem začaly Spojené státy a Izrael 28. února, což zdůvodnily snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Začátkem dubna začalo platit příměří, které však obě strany porušují.
V květnu se Írán a USA dohodly na memorandu, podle něhož měly Spojené státy zrušit ropné sankce, ukončit blokádu íránských přístavů, rozmrazit aktiva Íránu v zahraničí a ukončit válku na všech frontách, včetně Libanonu, kde bojuje Izrael s hnutím Hizballáh. Írán měl mimo jiné umožnit volnou plavbu Hormuzským průlivem, důležitým pro export ropy a zemního plynu. Dohodu ale žádná ze stran nedodržela.