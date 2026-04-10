Írán žádá před jednáním o míru zmrazený majetek. Trump preventivně chystá údery

  19:40
Armáda USA se připravuje na nové údery na Írán pro případ, že mírová jednání v Pákistánu nepovedou k uzavření dohody, řekl v pátek americký prezident Donald Trump. Teherán vzkázal, že ještě před zahájením vyjednávání s Washingtonem musí začít příměří v Libanonu a být uvolněn zmrazený íránský majetek.
Prezident Donald Trump hovoří s novináři v Bílém domě ve Washingtonu. (6. dubna 2026) | foto: Julia Demaree NikhinsonAP

„Zjistíme to asi za 24 hodin. Brzy se to dozvíme,“ odpověděl Trump listu New York Post na otázku, zda podle něj mírová jednání budou úspěšná.

„Podnikáme reset. Nakládáme na lodě nejlepší munici, nejlepší zbraně, jaké kdy byly vyrobeny - dokonce lepší než ty, které jsme použili předtím a kterými jsme je rozstříleli na kusy,“ řekl americký prezident s tím, že USA tyto zbraně použijí, pokud s Íránem nebude uzavřena dohoda.

Za Teherán by měli v sobotu s Američany jednat předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf a íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. K Vanceovi se na opačné straně jednacího stolu připojí Trumpův zeť Jared Kushner a zvláštní zmocněnec Steve Witkoff.

„Jednáme s lidmi, o kterých nevíme, zda říkají pravdu. Do očí nám tvrdí, že se zbavují jaderných zbraní, že jsou všechny pryč. A potom v médiích řeknou: ‚Ne, chtěli bychom obohacovat,“ řekl NYP Trump.

Prezident v pátek na síti Truth Social napsal, že Íránci si neuvědomují, že v rukou nemají žádné karty, kromě vydírání světa s pomocí vodních cest. „Jediný důvod, proč jsou naživu, je vyjednávání,“ napsal Trump.

USA mimo jiné požadují, aby Íránci plně otevřeli Hormuzský průliv. Klíčovou námořní cestu Teherán zablokoval v reakci na útoky na své území, které USA a Izrael zahájily na konci února.

Teherán trvá na uvolnění zmrazeného majetku

Šéf íránského parlamentu Ghálíbáf v pátek na síti X napsal, že ještě před zahájením vyjednávání s Washingtonem musí začít příměří v Libanonu a být uvolněn zmrazený íránský majetek. Podle Ghálíbáfa se na těchto dvou bodech strany dohodly, a proto musí být splněny.

Agentura AFP upozorňuje, že otázka uvolnění zmrazeného majetku nebyla dosud veřejně coby podmínka vyjednávání vznesena.

Na 10bodovém seznamu íránských požadavků je nicméně zrušení sankcí, které jsou na zemi uvaleny.

Otázka zastavení bojů v Libanonu je sporná od začátku dvoutýdenního příměří, na kterém se Teherán a Washington v noci na středu dohodly. Podle Íránu a Pákistánu, který klid zbraní zprostředkoval se příměří týká celého blízkovýchodního regionu, včetně konfliktu v Libanonu.

Útok na Írán

Íránští provládní demonstranti v Teheránu pálí americké a izraelské vlajky po oznámení dvoutýdenního příměří ve válce se Spojenými státy a Izraelem. (8. dubna 2026)
Kouř stoupá po několika izraelských leteckých útocích v Bejrútu v Libanonu. (8. dubna 2026)
Lodě a čluny v Hormuzském průlivu u pobřeží ománského guvernorátu Musandam (8. dubna 2026)
Trosky transportního letounu USAF M/HC-130 Hercules, který americké síly zničily před jeho odletem z předsunuté základny v Íránu. (5. dubna 2026)
Takový výklad ale odmítá Izrael, který v Libanonu nadále útočí na pozice proíránského hnutí Hizballáh a okupuje území, kde vytváří nárazníkovou zónu. Trump i americký viceprezident J.D. Vance ve středu uvedli, že libanonský konflikt nikdy nebyl součástí dohody. Podle Vance se ze strany Teheránu jedná o nedorozumění, napsal portál The Hill.

Vance před odletem do Pákistánu varoval Teherán, aby si s USA nezahrával. Rozhovory podle něj ale budou pozitivní. V čele íránské delegace má být Ghálíbáf a íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí.

USA a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku, do které se vzdušnými údery na Izrael brzy zapojil i Hizballáh.

Irsko protestuje kvůli drahé naftě. Stovka pump je bez zásob, armáda ve střehu

Demonstranti se účastní blokády v přístavu Galway Docks v hrabství Galway,...

Nepropagovat kolektivní vinu. Něco jako „všechny ženský“ a „všichni chlapi“ neplatí

Iva Pekárková.

Kvůli inovačnímu centru jde do vazby podnikatel Štefl, další dva obviněné soud pustil

Policejní vůz před budovou úřadu městské části Brno-střed, kde zasahuje policie...

Jak se dostat na zápasy českých fotbalistů na MS? FAČR zahájila prodej

Čeští fanoušci na Letné během baráže o MS s Dánskem.

Na Kanárských ostrovech se zřítil autobus s turisty ze svahu, jeden člověk zemřel

Na Kanárských ostrovech havaroval autobus s turisty, jeden člověk zemřel. (10....

Potravinářská inspekce našla v krůtích řízcích z Polska bakterie salmonely

V krůtích prsních řízcích značky Dobré MASO v balení 400 gramů a šarže 26051021...

Devět tref za devět dní. Ukrajinci decimují ruské systémy protivzdušné obrany

Vládní povelikonoční mazanec. Spor o účast na summitu NATO nesvědčí o existenci stabilizovaného státu

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....

U Petřin se srazila tramvaj s autem, kvůli jiné nehodě nejezdila i část metra B

Zásah složek IZS ve stanici Černý Most po střetu vlaku metra s osobou, provoz...

MŽP potvrdilo pokutu pět milionů korun pro firmu Energoaqua v kauze otravy Bečvy

Budova ministerstva životního prostředí.

O post ředitele krkonošského parku se uchází 13 lidí, čtyři z nich jsou ze správy

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

