Válka v Íránu už USA stála 600 miliard, nejvíce padlo na munici a obnovu vybavení

  16:14aktualizováno  16:14
Válka v Íránu zatím Spojené státy stála kolem 29 miliard dolarů (600 miliard korun), uvedl v úterý vysoce postavený činitel Pentagonu. Číslo je o čtyři miliardy dolarů (83 miliard korun) vyšší než odhad z konce dubna.
foto: JIM LO SCALZO / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

Představitel ministerstva obrany Jules Hurst, který má na starosti kontrolu financí, v pondělí zákonodárcům řekl, že do částky spadají provozní náklady i výdaje na opravu techniky a pořízení nových kusů.

Při svém dubnovém vystoupení před výborem pro ozbrojené síly Sněmovny reprezentantů Hurst zákonodárcům sdělil, že největší část finančních prostředků armáda utratila za munici, dále pak za provozní náklady a obnovu vybavení.

Televize CNN ale den po dubnovém slyšení s odkazem na tři zdroje uvedla, že náklady na válku proti Íránu jsou výrazně vyšší a už tehdy činily 40 až 50 miliard dolarů (834 miliard až 1,04 bilionu korun).

Podle zdrojů stanice totiž údaj Pentagonu neobsahuje například náklady na opravy a obnovu amerických základen, které se Íránu podařilo poničit při jeho odvetných úderech.

Írán podle CNN na začátku války, kterou odstartovaly americké a izraelské útoky koncem února, zasáhl nejméně devět amerických základen v Bahrajnu, Kuvajtu, Iráku, Spojených arabských emirátech a Kataru.

