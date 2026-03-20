Riskantní operace. Trump zvažuje okupaci srdce íránského ropného exportu

  16:25aktualizováno  16:25
Americká vláda zvažuje okupaci či blokádu íránského ostrova Charg, aby vyvinula tlak na Írán a přiměla ho ke znovuotevření Hormuzského průlivu, píše portál Axios. Útok s cílem zmocnit se ostrova, jenž slouží jako exportní terminál pro 90 procent íránského vývozu ropy, by mohl vystavit americké vojáky většímu nebezpečí. Zároveň není jisté, že by jeho obsazení přimělo Teherán k ústupkům.
Pohled na íránský ostrov Charg, na kterém se nachází hlavní terminál pro vývoz...

Pohled na íránský ostrov Charg, na kterém se nachází hlavní terminál pro vývoz ropy. Ostrov leží asi 25 kilometrů jižně od pevniny. (17. března 2026)

Složený snímek zachycuje satelitní záběry ostrova Charg v Íránu před americkými...
Složený snímek zachycuje satelitní záběry ostrova Charg v Íránu před americkými...
Americký prezident Donald Trump podle Axiosu nemůže válku s Íránem ukončit podle svých představ, dokud neprolomí íránskou kontrolu nad lodní dopravou Hormuzským průlivem.

Provoz na klíčové vodní cestě v důsledku války téměř ustal, což způsobilo celosvětové zdražování ropy. Za normální situace touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu.

Charg leží asi 25 kilometrů od íránského pobřeží. USA minulou sobotu na ostrov zaútočily a podle Trumpa ho z velké části zničily. Na ostrově leží důležitý ropný terminál. Šéf Bílého domu uvedl, že armáda nezasáhla energetické cíle, protože jejich obnova by trvala roky.

Americká armáda by zahájila zvažovaný útok na Charg až poté, co ještě více oslabí íránské vojenské kapacity v okolí Hormuzského průlivu.

„Potřebujeme asi měsíc na větší oslabení Íránců údery,“ sdělil Axiosu zdroj s informacemi o úvahách Bílého domu. USA by ostrov následně obsadily a využily to při vyjednávání.

Podobná vojenská akce by rovněž vyžadovala více amerických vojáků. Do regionu míří tři jednotky námořní pěchoty a Bílý dům s Pentagonem zvažují, že na Blízký východ vyšlou ještě více vojáků, uvedl podle webu americký představitel.

„Chce, aby byl Hormuzský průliv otevřený. Pokud bude muset obsadit ostrov Charg, aby toho dosáhl, udělá to. Pokud se rozhodne podniknout pobřežní invazi, stane se to. Ale k rozhodnutí zatím nedošlo,“ řekl zdroj s odkazem na Trumpa.

Trump původně zamýšlel ukončit válku v Íránu před svou cestou do Číny plánovanou na přelom března a dubna. Krize v Hormuzském průlivu ho ale přiměla návštěvu Pekingu odložit a pokračovat ve válce déle, než plánoval, uvedly dva ze zdrojů. Republikánský prezident ve čtvrtek oznámil, že cestu odkládá o měsíc a půl.

Charg

Charg

