Írán uzavřel Hormuzský průliv, USA hlásí další útoky na Írán

"Loď byla zasažena varovnými výstřely a zastavena," prohlásily revoluční gardy. "Po tomto incidentu a vzhledem k nejistotě způsobené nezákonným zásahem cizích mocností bude Hormuzský průliv uzavřen do odvolání a do ukončení operací Spojených států v regionu; žádným lodím nebude povolen průjezd,“ dodaly gardy. Zároveň pohrozily útokem na americké základny v oblasti Perského zálivu.
Americká vláda se k incidentu zatím oficiálně nevyjádřila. Avšak nejmenovaný představitel potvrdil dobře informovanému novináři Baraku Ravidovi, že revoluční gardy střílely na obchodní loď, která se pokoušela proplout Hormuzským průlivem. Loď byla zasažena a vážně poškozena.
Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM uvedlo na sociální síti X, že v neděli spustilo další vlnu útoků proti Íránu poté, co revoluční gardy zaútočily na kontejnerovou loď M/V GFS Galaxy plující pod kyperskou vlajkou Hormuzem.
Jeden člen posádky je pohřešován, loď nemůže pokračovat v plavbě kvůli požáru a značnému poškození strojovny, oznámilo velitelství a dodalo, že americká útoky, podnikané na rozkaz vrchního velitele, mají oslabit íránskou schopnost napadat civilní plavidla. Podle velitelství jde o třetí vlnu útoků na Írán v tomto týdnu.
"Írán učinil špatnou volbu a nyní (za to) platí," prohlásil americký ministr obrany Pete Hegseth podle AFP.
Íránská média informovala o výbuších v Búšehru, v Asalúji, v přístavním městě Bandar Abbás, u přístavu Čáhbahár či na ostrově Kešm.
Írán i USA se vzájemně obviňují z porušování příměří a zároveň tvrdí, že jejich strana podmínky ujednání dodržuje. Americký prezident Donald Trump v posledních dnech opakovaně označil stávající příměří za ukončené kvůli íránským útokům na lodě v Hormuzském průlivu.
Spojené státy tento týden obnovily vzdušné útoky na cíle v Íránu. Stalo se tak poté, co Trump prohlásil, že nedávné íránské údery na lodě v Hormuzském průlivu znamenají konec křehkého příměří, a pohrozil eskalací konfliktu, pokud podobné útoky nepřestanou. Írán v odvetě zaútočil na Kuvajt, Bahrajn a Katar, kde jsou umístěny americké základny.
Válku zahájily 28. února Spojené státy a Izrael útoky na Írán, při kterých zabily mimo jiné nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího a další vrcholné činitele íránského režimu.
Svět po desetiletí považuje Hormuzský průliv za mezinárodní vodní cestu. Írán po vypuknutí války požadoval, aby získal kontrolu nad průlivem a také aby mohl inkasovat poplatky od lodí, které jím proplouvají.
Spojené státy vybízejí lodě, aby se plavily po jižní trase přes teritoriální vody Ománu. Před začátkem války průlivem procházela asi pětina veškeré obchodované ropy a zemního plynu. Íránské sevření průlivu během války vedlo ke globální energetické krizi, ačkoli ceny ropy od válečných maxim 120 dolarů za barel prudce klesly, poznamenala agentura AP.