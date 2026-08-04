Nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil

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  7:05aktualizováno  7:05
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Pokračující napětí v Hormuzském průlivu (21. července 2026)

Pokračující napětí v Hormuzském průlivu (21. července 2026) | foto: Reuters

Pokračující napětí v Hormuzském průlivu (21. července 2026)
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Nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil. Informovala o tom v noci na úterý britská námořní služba (UKMTO), aniž by zmínila případná zranění nebo škody. Plavidlo se nacházelo 20 námořních mil (přibližně 37 kilometrů) od ománského města Chasab. Incident úřady prošetřují.

Jde o jeden z řady podobných útoků, které byly v oblasti zaznamenány od opětovného rozhoření konfliktu mezi USA a Íránem.

Írán tvrdí, že kontroluje provoz v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro přepravu ropy, zemního plynu a hnojiv. Americký prezident Donald Trump uvedl, že situaci v úžině mají pod kontrolou USA a neukončí blokádu Íránu do dohody či kapitulace.

Konflikt mezi Spojenými státy a Íránem začal koncem února americko-izraelskými údery na Írán. V minulých měsících boje utlumilo příměří a následně i podepsané memorandum o porozumění.

Sporným bodem nicméně zůstávala otázka správy Hormuzského průlivu, jehož výrazně omezený provoz zvedá ceny paliv.

Minulý měsíc se občasné vojenské střety opět proměnily v každodenní oboustranné útoky, kdy USA prováděly údery především na jihu Íránu a Teherán v odvetě útočil na arabské spojence Spojených států v regionu, na jejichž území se nacházejí americké vojenské základny.

Írán také útočil na obchodní lodě a tankery, které se snažily proplout průlivem trasami, jež Teherán označuje za nezákonné. USA naopak obnovily námořní blokádu Íránu.

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