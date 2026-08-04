Jde o jeden z řady podobných útoků, které byly v oblasti zaznamenány od opětovného rozhoření konfliktu mezi USA a Íránem.
Írán tvrdí, že kontroluje provoz v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro přepravu ropy, zemního plynu a hnojiv. Americký prezident Donald Trump uvedl, že situaci v úžině mají pod kontrolou USA a neukončí blokádu Íránu do dohody či kapitulace.
Konflikt mezi Spojenými státy a Íránem začal koncem února americko-izraelskými údery na Írán. V minulých měsících boje utlumilo příměří a následně i podepsané memorandum o porozumění.
Sporným bodem nicméně zůstávala otázka správy Hormuzského průlivu, jehož výrazně omezený provoz zvedá ceny paliv.
Minulý měsíc se občasné vojenské střety opět proměnily v každodenní oboustranné útoky, kdy USA prováděly údery především na jihu Íránu a Teherán v odvetě útočil na arabské spojence Spojených států v regionu, na jejichž území se nacházejí americké vojenské základny.
Írán také útočil na obchodní lodě a tankery, které se snažily proplout průlivem trasami, jež Teherán označuje za nezákonné. USA naopak obnovily námořní blokádu Íránu.