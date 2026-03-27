Podle Rubia by Washington v takovém případě po ukončení bojů usiloval o mezinárodní spolupráci s cílem tomu zabránit.
„Nejen, že je to nelegální, je to nepřijatelné. Je to nebezpečné pro svět,“ řekl Rubio o možnosti, že se Írán rozhodne zpoplatnit plavbu klíčovou vodní cestou. Dodal, že je důležité, aby svět měl pro takový případ plán.
Írán kvůli útokům USA a Izraele Hormuzský průliv přinejmenším částečně blokuje, což má za následek celosvětové zdražování ropy.
Poté, co ustanou největší boje, bude zaveden systém eskortování ropných tankerů, řekl v pátek novinářům francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot s tím, že k tomu bude potřeba mezinárodní mise. Cíle USA a ostatních zemí z G7 ohledně Hormuzského průlivu se podle něj shodují.
Na otázku, proč USA vysílají další vojáky na Blízký východ, Rubio odpověděl, že prezident Donald Trump musí být připraven na různé nepředvídatelné situace. Američané podle Rubia dosahují svých cílů v Íránu s předstihem.
„Můžeme jich dosáhnout i bez nasazení pozemních jednotek,“ řekl ministr. Pentagon se do regionu v poslední době rozhodl vyslat dalších více než 1000 vojáků.